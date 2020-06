La Fuerza es la carta del Tarot para las cumpleañeras este 3 de junio

View this post on Instagram

Hace un ratito le recomendé a una chica en una consulta el conectar con la energía de La Fuerza. Está energía de sabernos poderosas, de sentirnos firmes en nuestros deseos, sin miedo, con la valentía física y mental necesaria para empoderarnos pero sin perder nuestra suavidad y nuestras formas más amorosas. Lograr este equilibrio puede ser muy difícil para muchas de nosotras, yo estuve transitando por esta dualidad hace unos días, por eso me resonó compartirlo. El poder expresar lo que siento de manera firme pero sin perder la empatía y sin caer en formas agresivas es realmente un desafío. Por eso siento compartir la energía de esta carta y que nos acompañe para impregnarnos de ella y hacerla nuestra, fíjense que la chica sostiene la boca del león de manera firme y segura pero ninguno de los dos la está pasando mal, se los ve firmes pero tranquilos 💜 ¿Cómo te vibra está energía? ¿Conectas con tu poder interno? ¿Podes ser suave y amorosa pero sentirte segura y empoderada a la vez? Les dejo unas imágenes que encontré en Pinterest de esta poderosa carta de regalo ✨