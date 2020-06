Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Lecturas por teléfono: +56 99226 7881

Aries

La Estrella

Las gestiones que realices durante estos días, siempre que tengan relevancia o trascendencia para ti, tienen un buen pronóstico, siempre y cuando no descuides ningún detalle, por intrascendente en apariencia, para ejecutar o dar los pasos necesarios para su concreción. No debes obviar ningún tema ni dar nada por hecho y, si fuese necesario, recurre a alguna ayuda o asesoría confiable.

Tauro

El Loco

De vez en cuando, y en casos puntuales, debemos soltar las riendas virtuales que creemos manejar, aquellas que parecieran darnos control y dominio de todo lo que pasa en nuestras vidas. Esto no deja de ser ilusorio y más parece ser un deseo impracticable y, tan es así, que en un segundo todo puede cambiar, a pesar nuestro. Es muy probable que a nadie le falte una experiencia aleccionadora que confirme lo anterior.

Géminis

El Mundo

Estás en un momento importante de tu vida, has cumplido una etapa más de las tantas que debemos vivir. Lo trascendente estriba en que has acumulado experiencia y sabiduría que adquiriste en el transcurso del tiempo ya pasado, por lo que debes estar mejor preparada para no caer en los errores del período anterior y ser más eficiente en el que viene.

Cáncer

La Emperatriz

A pesar de lo complejo de los tiempos, siempre hay momentos felices que sabemos disfrutar porque estamos conscientes que muchas veces su duración no depende solo de nosotros, depende de los imponderables, siempre presentes. Aprender a sacar el mejor provecho de estos períodos es como entender que el sol nace para todos y que las nubes se disipan, a pesar de su obscuridad.

Leo

Ocho de Espadas

El sentirnos abrumados por las circunstancias que nos toca vivir, principalmente aquellas que hieren nuestro ego, tiene, a veces, mucho de subjetivo y solo algo de objetivo, es el sentimiento que deriva del orgullo herido más que de los hechos concretos, que pueden ser reales pero, que nuestra percepción los agiganta. Una forma de cambiar esta situación, aunque no fácil, es trabajar la modestia.

Virgo

Cinco de Copas

La vida siempre nos da a probar de lo “dulce y lo agraz”, la experiencia de ambos nos permite establecer la diferencia y potenciar las características de ambas realidades. Es un hecho real del cual nadie puede sustraerse. Oponerse de alguna forma a esta verdad incuestionable solo nos hace distorsionar negativamente el tiempo y, también, la experiencia que debiéramos asimilar.

Libra

El Carro

Todo irá como tú quieras que vaya, tienes a tu haber un razonable y suficiente empoderamiento con tu vida y solo será necesario que hagas lo que tu juicio y tu corazón te dicten, en cualquier orden de cosas. Aprovecha estos días para ordenar lo que sea necesario, principalmente lo que quieres para ti, tus mayores anhelos en el ámbito de lo posible. La tendencia la manejas tú.

Escorpio

Reina de Espadas

Debes actuar con premura y ser drástica en cortar con todo aquello que forma parte de tu vida pero que ya se halla hecho insostenible, partiendo por lo que ya tienes claro, eso que sea una carga tediosa. Procura ser justa y razonable, pues recuerda que no está al alcance nuestro desligarnos de las responsabilidades o de los roles que hemos ido asumiendo, estos, querámoslo o no, son inamovibles y el destino dirá su propia palabra.

Sagitario

Paje de Bastos

Este es un buen momento para analizar si estás satisfecha o cómoda con tu situación laboral o profesional. También es un tiempo para pensar si es necesario cambiar algo que te proyecte más allá de lo que has logrado, aunque estés bien en la actualidad pero, legítimamente aspires a más. La pauta para proyectarte te la dará la experiencia adquirida, que es fundamental.

Capricornio

Diez de Bastos

Se hace necesario que evalúes el peso de las responsabilidades que hasta ahora has asumido, es probable que algunas de ellas le correspondan a otros y las hayas hecho tuyas, sin darte cuenta, en el transcurso del tiempo. Seguir cargando con lo que no te es propio, puede significar, a corto plazo, un agotamiento físico y mental que termine por deteriorar hasta el rendimiento necesario para cumplir con lo tuyo.

Acuario

Cuatro de Espadas

Debes cuidar tu integridad física y mental, preocuparte por llevar una vida lo más sana que puedas, alimentarte con comidas naturales, dormir lo necesario, practicar alguna disciplina que te relaje, desentenderte, en lo posible, de temas o situaciones que te estresen, acatar las recomendaciones sanitarias y todo lo que tu instinto te señale que es bueno para ti.

Piscis

Tres de Espadas

En estos tiempos que corren nadie escapa de situaciones de diversa índole que hieren los sentimientos y afectan de manera importante nuestro bienestar físico y anímico, menos tú, dada tu hipersensibilidad emocional, que capta los hechos propios, pero, a veces, también los ajenos como una esponja que es capaz de absorber más allá de lo imaginable. Busca algo que te ayude o asume con valentía tu condición.