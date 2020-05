Se hace viral una cacatúa que canta las canciones de Queen

Por millones serían las veces que una simpática cacatúa blanca escuchó los albumes de la célebre agrupación británica de rock Queen, como para que cante repetidas veces la melodía de dos de las más representativas canciones de la banda liderada por Freddie Mercury.

La mascota vive en Japón, pero que gracias a sus videos cantando al ritmo de Queen ha dado la vuelta al mundo y pese a que sus audiovisuales datan del año 2017, hoy se volvió viral, tanto en la plataforma Youtube, con más de 2 millones y medio de reproducciones, como en las búsquedas de Google.

Según el portal Libero, esta la linda ave responde al nombre de May-cyan, y su dueño deber ser uno de los fans más fervientes de la banda, ya que la lora interpreta las canciones al mismo tono de Freddie Mercury.

En su lenguaje de silbidos, interpreta las canciones Radio Gaga y Another One Bites The Dust.

La especie

La mascota de la especie cacatúa ninfa, se reconoce inmediatamente por su característico penacho de plumas eréctiles. Comparten varias características con los loros, como su fuerte pico curvo, pero por lo general son más grandes que los loros y su plumaje es de colores menos llamativos que esos parientes.

Son predominantemente blancas, grises o negras, con algún otro color más vivo que suele concentrarse en las plumas de la cresta, las mejillas o la cola.

Las aves, al igual que los perros y gatos, son otros de los animales que se han adueñado de las redes sociales debido a sus ocurrencias que los hacen muy queridos por los internautas.

Hasta el momento la linda cacatúa cuenta con 13.000 suscriptores, muchos de ellos seguidores de la banda Queen.

"Como seguidor de Queen debo decir que esta tierna mascota puede volverse famosa si sigue por ese camino”, dice uno de ellos en los comentarios de Youtube.