Dulces Magnolias, la nueva serie de Netflix sobre la amistad femenina

Dulces Magnolias, es la nueva apuesta de Netflix basada en la amistad entre tres amigas.

"Desde hace años, Maddie, Helen y Dana Sue, se apoyan en su amistad para sobrellevar los altibajos en sus relaciones, familias y carreras en el pequeño pueblo de Serenity", dice la descripción en la plataforma.

Las protagonistas son Joanna García Swisher (Maddie), Brooke Elliot (Dana Sue) y Heather Headley quien da vida a Helen.

La serie consta de 10 episodios basados en la serie de libros de Sherryl Woods.

Estrenada el 19 de mayo, ya es la número 5 más vista en Netflix.

El regreso a la actuación de Jamie Lynn Spears

Una de las protagonistas es Jamie Lynn Spears, que regresa a la pantalla después de doce años.

La hermana de Britney Spears, reveló a una entrevista en Hollywood Reporter el por qué de su ausencia:

"Me lo estaba negando, no quería admitir lo mucho que extrañaba actuar. Estuve tiempo trabajando en la música y luego me centré en la familia. Respecto a la interpretación, esperaba un proyecto que tuviera sentido", aseguró.

Dulces Magnolias es el regreso a la actuación de Jamie Lynn Spears, que Tras la serie Zoey101, hace doce años, no había vuelto a la pantalla. - Instagram

la actriz confesó que durante este tiempo "no hubo muchas ofertas", por lo que se dedicó a componer música.

Jamie, quedó embarazada con 16 años, y eso también fue una causa del paro de su carrera.

Curiosamente, la mujer a quien interpreta en la serie, también luce una tripita.

Jamie Lynn Spears da vida a la enfermera Noreen Fitzgibbons, una joven que queda embarazada del doctor Townsend, interpretado por Chris Klein, un tipo hasta entonces casado.

Esto marcará el inicio de la serie, ya que la situación será origen de chismorreo en la provinciana ciudad.

