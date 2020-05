Coté López responde a quienes la acusan de presumir su clóset y sus carteras

Coté López no tiene problemas de dinero y eso no es un secreto para nadie. La instagramer no solo se ha hecho un buen colchón económico gracias a la carrera como futbolista de su marido, Luis Jiménez, como muchos piensan, sino que ella misma ha logrado covertirse en una empresaria de la moda y rostro de una gran firma de maquillaje.

Sin embargo, a muchos parece molestarles que ella tenga dinero, carteras y zapatos de marca. Al menos así se lo han hecho saber en redes sociales algunos de sus seguidores, quienes han criticado que López suba fotos o se grabe dentro de su clóset, supuestamente ostentando todo lo que tiene.

Y aunque la influencer no suele responder a las críticas de los haters, en esta oportunidad se dio un tiempo para aclarar que elige ese lugar por la excelente luz que tiene y no con el objetivo de presumir de sus cosas.

En una serie de stories, López respondió a algunas de las personas que la increparon.

"Hoy tengo ganas de responderle a mi haters", comenzó relatando.

Me parece en serio ridículo que alguien piense que me quiero lucir mostrando unas carteras, es que de verdad RIDÍCULO, ¿para qué? ¿para decir que tengo plata?", continuó.

"Llevo un año y medio aquí y jamás había subido fotos en ninguna parte del clóset", agregó aclarando que no lo había hecho porque antes podía sacarse más fotos en lugares públicos y ahora no.

