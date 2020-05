Posturas de yoga ideales para eliminar la celulitis de los glúteos

View this post on Instagram

PUENTES Que conectan➖ Que unen➰ Que nos permiten avanzar ✔️ 🌼🌼🌼 Quizás muchos estén moviéndose de lugar en estos momentos. Dejando una situación que les era supremamente familiar✋🏼 pero que por alguna razón ya no se sostenía. Ya algo no resonaba. No cuadraba. No cuajaba. Ya se tenían que ir de ahí. ¿Y a dónde? 🤷🏻‍♀️ A algún lugar al otro lado del puente Que ni idea No conoces Estas atravesando el puente Termina de despedir lo que se queda atrás 🙏🏼 Termina de agradecerle a eso que dejas y dale tu adiós Acompáñate en el camino mi amigo👥 En esa transición a lo desconocido Con cada exhalación suelta🌬 Expectativas, miedos, culpas, reproches, llantos… Exhala Todo está bien Y sigue caminando Que lo que está del otro lado del puente… espera por ti 💕 #tranquilo #respira y #dejaloir #posturadelpuente #setubandhasarvangasana #practicayoga #cambiatumundo