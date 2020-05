La Luna en Tauro provocará el deseo del compromiso en los signos del Zodiaco

Hay que tener en cuenta que la Luna en Tauro que inicia el 20 de mayo a las 02:10:26 UT, se exalta, lo que significa que las cualidades lunares encajan a la perfección con el arquetipo taurino y es por esto que estos días los signos el propio Tauro, Escorpio y Capricornio mostrarán su lado más amable y positivo en este emplazamiento para renovarse.

Con la Luna en Tauro buscarán sentirse seguros y garantizar la seguridad de aquellos que aman. Se preocuparán por tener un hogar cómodo que les permita formar una familia feliz. Poseerán un gran corazón y les encantará escuchar y dar consejos. La serenidad será contagiosa y muchas veces las personas con problemas buscarán de paz.

Si quieres hacer feliz a alguien con la Luna en Tauro es necesario que sepa que puede confiar en ti pase lo que pase. Mientras no amenaces su paz interior con ataques de histeria o demasiadas inquietudes, ni le presiones para que haga nada en contra de su voluntad.

Que no te quepa duda que la Luna en Tauro está para hacer aquellas cosas que más disfrutas haciendo bien sea en compañía como en forma individual. Tú te lo mereces, no es momento de arriesgarse a probar el nuevo restaurante del que te han hablado o de cambiar de peluquería, más bien se trata de que vayas a tu restaurante favorito y pidas el mejor plato o te permitas una renovación de look en esa peluquería que te encanta pero que es un poco cara, tal como lo reseña el portal “Lunadominante”, sobre la Luna en Tauro.

