Mensajes de las cartas del Tarot Gitano en la semana del 18 al 24 de mayo

Mayo ya entró en sus dos últimas semanas y con retos para buena parte de los signos. El Tarot Gitano revela que algunos volverán a su cotidianidad laboral, de vuelta el trabajo para asumir nuevos retos y ascensos.

Las palabras clave de esta semana son “tomar la iniciativa” y “emprender”. Las oportunidades de renovar estarán en la puerta de las personas más proactivas y creativas, las cartas revelan que no se deben tomar decisiones apresuradas. Todo con calma, paz y tranquilidad, así se obtienen los mejores resultados.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Cartas de la semana: El juicio, El robo, La muerte

Conéctate con la prosperidad y la mente positiva porque vienen nuevos retos. Todo lo que emprendas debes hacerlo con concentración y no tomar decisiones a la ligera. Requieres una sanación espiritual, prende unas velas blancas para atraer la prosperidad.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Cartas de la semana: La gran fortuna, Un regalo, Penas y disgustos

La familia estará bien, unida y feliz, no los abandones. Tendrás suerte con el dinero. Vivirás una semana con dos partes: la primera muy tranquila y de reflexión; y la segunda más activa dándole un nuevo enfoque a tu vida. Buen momento para replantearte metas a corto plazo.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Cartas de la semana: El océano, Sala de estar, La persona principal femenina

Podrías recibir una oferta de una empresa foránea. Si quieres cambiar, sal al extranjero a buscar trabajo, lo encontrarás y te compensará. Económicamente te irá bien, tus finanzas estarán sólidas porque tiene una buena intuición para los gastos. Planifica un viaje para el fin de semana.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Cartas de la semana: Dinero, El Matrimonio, La buena mujer

No permitas que nadie te quite la felicidad y la tranquilidad en tu hogar o trabajo. A las personas tóxicas no les reveles tus planes. Todas las batallas que tendrás por delante y en el camino las ganarás con astucia y sabiduría. Nunca les demuestres debilidad a tus enemigos.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Cartas de la semana: El viaje, La persona principal masculina, La prisión

Surgirán las oportunidades. Venta en puertas, algo relacionado con un bien personal que ya no utilizas. Tendrás más ingresos y más éxito. Con tu carisma y personalidad activa serás capaz de atraer inversores para tu proyecto, el que tanto quieres que termine de establecerse.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

Cartas de la semana: Buen final en el amor, El Encuentro, La casa

Nuevas oportunidades están por llegar, alista los motores porque volverás al trabajo. Si tienes constancia en lo que haces verás las recompensas en poco tiempo. Debes cambiar la rutina, buscar hacer actividades nuevas y que te llenen de felicidad. Un nuevo amor en puertas.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Cartas de la semana: El largo camino, El niño pequeño, Los tristes pensamientos

Vienen elecciones, cambio de estilo de vida y que te renovarán por completo. Debes ser más positiva ante la vida, ya debe de recordar las tristezas y miedos del pasado. Debes replantearte qué es lo que deseas en el futuro, un trabajo mediocre o tu propio emprendimiento personal.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Cartas de la semana: La esperanza, La persona falsa, El cambio

Prioriza, para no agotarte, porque el mes ya está a mitad de camino y todavía tienes muchos proyectos incompletos. Tu buena suerte, te puede hacer llegar una oferta laboral bastante generosa. La oportunidad podría llegarte sin que tú hagas el menor esfuerzo por buscarlo.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Cartas de la semana: Los pensamientos, La noticia triste, El hombre bueno y rico

Las buenas vibras se activarán. Si los celos te dominen tu relación se irá por un barranco. Debes realizar un ritual de protección porque estás absorbiendo muchas energías negativas. Debes aceptar a las personas como son y nunca imponer tus puntos de vistas.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Cartas de la semana: Los honores, El militar, El largo camino

Tu simpatía y energía te harán más popular aún entre tus amigos y familiares. Para ti no existen barreras ni imposibles, así que sigue adelante en todos los proyectos que tienes en la cabeza. La familia y el hogar estarán bien. Cuida tus manos y la espalda, evita levantar objetos pesados.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Cartas de la semana: El trabajo, La carta agradable, El juez

Toma un día libre y escribe las metas que puedes cumplir a corto plazo. Buenas energías. Librarás una batalla para mantenerte aferrada al amor. Cuidado con las redes sociales porque te estás volviendo adictiva. Llegarán buenas noticias en lo económico.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Cartas de la semana: El buen hombre, Dinero inesperado, La joven rica

Las palabras clave de esta semana son “tomar la iniciativa” y “emprender”. Pide a tus familiares protectores y guardianes por su compañía y protección para vencer los obstáculos que están por venir. Las preocupaciones y el estrés no cesarán, así que relájate.

