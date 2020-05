Celulares: ¿qué pasa si cargo mi smartphone con un cargador pirata?

En la actualidad tener un smartphone es tan fundamental como comer ¡Y no exageramos! Forma parte de nuestro trabajo, de nuestra vida en familia y de nuestro círculo de amistades. Sin embargo, tienen tantas funciones que estas no son proporcionales al rendimiento de la batería. Por esto , a veces necesitamos más de un cable para mantenerlo cargado.

Trucos para hacer las mejores fotos con el móvil Actualmente, los smarphone nos permiten captar imágenes de mayor calidad para esto es bueno que sigas algunos consejos

Las personas han obtado por tener un cargador en la casa, otro en el trabajo y uno en el carro. No todos los cables que usamos son los originales que trae el teléfono. Eso nos lleva a preguntarnos ¿Le pasará algo malo a nuestro smartphone si no usamos los dispositivos con el que él viene? No te preocupes, en este artículo resolvemos tus dudas al respecto.

Para analizar esta cuestión es importante que separamos que son muchos los factores que entran en juego. Tenemos que considerar desde el tipo de USB, así como la marca de la batería. También la tecnología de carga rápida que con el que cuente tu dispositivo, el voltaje y el amperaje.

Aspectos a tener en cuenta

Vamos a suponer que tu cargador se dañó, se mojó o se perdió, o, como te dijimos al principio necesitas más de uno. Los cargadores originales de un smartphone son más costosos ¿Puedes cargarlo con uno pirata? Te contamos que no pasa nada si antes de comprar el cable no original consideras varios aspectos.

Protege la batería de tu smartphone con estos tips No cometas estos errores a la hora de cargar tu smartphone, aquí te decimos cómo ligrar que tu batería dure mucho más

Puedes comprar un cargador no original si te aseguras de que sea de un establecimiento serio y de una marca ya posicionada en el mercado. Aunque no se trate del que trae el dispositivo tampoco será el primero que consigas en una venta ambulante de cables. Y esto te da más seguridad de la calidad.

Asegúrate de la tensión eléctrica del cargador. Esto porque podría un cargador con poco amperaje no podrá cargar bien tu Smartphone si éste tiene una batería grande. También podría resultar peligroso utilizar un cargador con un alto amperaje con un dispositivo no compatible. Esto, incluso, podría resultar peligroso.

WhatsApp: este es el truco para guardar las conversaciones si cambias de celular La plataforma pone a disposición dos alternativas diferentes en iOS y Android.

En conclusión, no es malo que cargues tu smartphone con un cable no original. Solo asegúrate de seguir las recomendaciones que te hemos dado y te advertimos que, por supuesto, siempre será mejor utilizar los dispositivos que trae tu Smartphone de fábrica.

Lee también: iPhone 12 Pro: se filtra todo sobre su nueva cámara con cuatro sensores

Te recomendamos en vídeo: