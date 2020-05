Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Nuestra vidente favorita, Mhoni Vidente, te dice en sus horóscopos del fin de semana todo lo que te depara en cuestión de salud, dinero y amor.

Aries

Este viernes estarás con muchos pendientes laborales; tu signo es el más trabajador y cumplido del Zodiaco, por eso siempre destacas, así que trata de controlar tu carácter y terminar bien todas tus labores. Ya no busques lo que no se dará, si esa persona no te corresponde es mejor terminar y empezar en otra parte, recuerda que a veces no es bueno ser tan terco. Recibes una compensación económica. Arreglas asuntos de tu casa o decides remodelar el baño. Tu signo es fuego y por ello te aventuras en deportes extremos o emociones nuevas. Si este fin de semana sales a algún evento trata de tomar las precauciones necesarias. Este domingo debes tener puros pensamientos positivos para que estés rodeado de mucha buenas noticias. Tus números de la suerte son 01 y 28.

Tauro

Enfrentarás muchas presiones de trabajo y tareas de último momento durante este fin de semana, recuerda que tu signo se preocupa por todo y eso lo vuelve muy perfeccionista en la vida, así que trata de relajarte y disfrutar estos días de descanso. Ten en cuenta que en esta vida no siempre se gana, si esa persona ya no te quiere, es mejor ya quedar como amigos y buscar nuevas opciones para relacionarte. Recibes una noticia que te llenará de felicidad en estos días. Este 17 de mayo te recomiendo que prendas una veladora y pidas que no te falte el trabajo, verás que te irá de lo mejor. Trata de controlar tu consumo de alcohol y evita comer demasiado para que después no tengas cruda moral. Tus números de la suerte son 07 y 55.

Géminis

Estarás muy positivo este viernes, tendrás toda la energía para salir adelante, recuerda que tu signo siempre lucha por ser el mejor en todo, en particular en el trabajo, así que trata de tomar un curso los fines de semana. Te invitan a salir de viaje en los próximos meses. Trata de no enamorarte tanto si acabas de conocer a tu pareja, recuerda que la confianza se gana con el tiempo. Procura siempre escuchar los consejos de tus padres, porque ellos quieren lo mejor para ti. Este fin de semana tendrás problemas con el estómago o intestino, es tu punto débil; trata de no tomar tanto alcohol o picante. No prestes dinero, aprende a decir que no. Te viene un golpe de suerte este sábado con los números 07 y 52. Trata de no mentir en ninguna circunstancia porque tarde o temprano sale a relucir la verdad.

Cáncer

Analizarás un cambio en tu actitud este fin de semana, recuerda que el elemento de tu signo es el agua y por eso siempre estás buscando la verdad de todo y también por eso luchas por ser feliz. Arreglas tu carro para venderlo. Trata de confiar más en tu familia, que ellos siempre querrán lo mejor para ti. Tendrás una sorpresa por parte un amor del pasado que te buscará para regresar. Este domingo disfrutarás de tus seres queridos. Te proponen cambiar de casa o irte a vivir con alguien, considera que son momentos de ya estar en pareja. Cuida a tu mascota, pues podría enfermar, recuerda que ellos reciben primero las malas energías, por eso te recomiendo que enciendas una veladora blanca de protección. Tus números de la suerte son 27 y 88.

Leo

Atraviesas por una época de abundancia y bienestar en tu vida, así que este viernes trata de cerrar todos los proyectos que tienes en puerta, y si está en tus planes alguna venta de carro o casa hazlo, que se te dará sin problemas. Recibes un dinero inesperado por parte de tu trabajo. Durante este fin de semana saldrás con amores nuevos, recuerda que eres el conquistador del Zodíaco y siempre hablas de enamorarte. Ya no discutas con tu ex pareja, recuerda que tu signo se caracteriza por tener una sonrisa en la vida y si esa relación ya no funciona es mejor dejarla atrás. Tendrás un dinero extra por parte de la lotería con los números 25 y 33, combínalos con tu fecha de nacimiento para incrementar tu suerte. Ya no le des tantas vueltas al qué dirán, sigue igual de original en tu vida.

Virgo

Fin de semana de mucho trabajo extra, pero también serán días de sentirte muy seguro en tu persona y saber hacia dónde vas en la vida. Te vuelves a enamorar y será de alguien del signo de Aries o Cáncer, que son los más compatibles contigo, así que a disfrutar del amor, que te encuentras en la etapa de ser feliz. Arreglas asuntos de pagos atrasados y te pones al corriente, pero trata de ahorrar más, que eso te ayudará a no volver a tener problemas económicos. En tu casa tendrás una discusión con un familiar, trata de no tomarlo tan en serio y deja que todo fluya. Recibes un dinero extra por parte de una comisión. Te compras ropa o tenis para hacer ejercicio, pues además de cuidar tu salud, eso te ayuda a verte bien. Tus números de la suerte son 31 y 99.

Libra

Tendrás mucho trabajo este viernes y te anuncian cambios de proyectos, recuerda que tu signo se altera muy fácil y por eso te recomiendo que tengas paciencia para que no caigas en provocaciones de compañeros de trabajo. Terminas de hacer unos arreglos en tu casa. Ya no te desanimes tan rápido en el negocio si ves que todavía no funciona como tú quieres, trata de cambiarle los colores para atraer la suerte y en cuanto se reactive la economía saldrás adelante. En el amor tu signo se complica solo, eres demasiado intenso, así que trata de llevar la relación de pareja más tranquilo. A los que están solteros les llega un amor fugaz y apasionado. Cuídate de problemas con la espalda o cuello, trata de no cargar cosas pesadas. Tus números de la suerte son 24 y 31, y procura jugarlos el domingo.

Escorpión

Viernes de presiones en el trabajo, así que te recomiendo analizar bien todo lo que vayas a hacer, recuerda que las decisiones que tomemos harán que cambie nuestro futuro, así que trata de pensar dos veces antes de actuar. Cuídate de problemas de corazón y presión alta, trata de seguir con tu dieta sana y ejercicio, ten en cuenta que el peso es tu punto débil. Haces unos cambios de muebles en tu casa, eso te ayudará a renovar energías. En el amor seguirás muy apasionado, considera que tu signo es el más sexual del Zodíaco y por eso siempre estás buscando amores nuevos para compartir, y tus signos más compatibles son Aries, Cáncer y Capricornio. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 16 y 32. Ya no busques a ese amor que se fue, quizá lo mejor será darle vuelta a la página.

Sagitario

Las energías positivas se cruzan en tu camino para ayudarte a progresar. Este fin de semana tendrás una gran oportunidad para renovarte físicamente con cambios de look, recuerda que como te ven te tratan, y el hecho de estar en el encierro no quiere decir que tu ánimo decaiga. Debes poner más carácter en tu relación amorosa y no aceptar nada con lo que no estés conforme, recuerda que los noviazgos son de dos personas. A los solteros les vendrá un amor del signo de Piscis o Aries que será muy compatible. No sigas evitando tus problemas financieros, en cuanto tengas una oportunidad liquida tus deudas y tarjetas de crédito. Te recomiendo no criticar tanto a los demás, pues eso genera pensamientos negativos en tu contra. Tus números de la suerte son 04 y 98, juégalos el sábado.

Capricornio

Este fin de semana será ideal para que reflexiones sobre todo lo que has hecho en tu vida y decides que es el momento de reacomodar todos tus sentimientos y empezar a ver qué es lo que realmente te conviene para tu futuro. Recuerda que a tu signo le da mucho por ser impulsivo, por eso necesitas pensar bien, con la cabeza fría, para saber qué vas a hacer. Un amor te busca para arreglar situaciones del pasado, ya debes aprender a no guardar tanto rencor y saber reconocer tus propios errores. Decides arreglar algo de tu casa, ten en cuenta que reacomodar los muebles permite que circulen mejor las energías. Te invitan a comer el domingo y será alguien del signo de Virgo o Aries que te dará mucha felicidad. Tus números de la suerte son 04 y 33. Te regalan una mascota, ten en cuenta que su compañía te hace bien.

Acuario

Tendrás mucho animo y buenas noticias alrededor de tu vida este fin de semana, gracias a que tu signo se caracteriza por siempre estar feliz y este viernes decides salir con tu pareja y amigos a pasar un buen rato juntos. Recuerda que tú eres el psicólogo del Zodíaco porque siempre tienes el consejo ideal para que los demás se sientan bien, así que trata de comprarte un buen libro y aprender más. Te llega un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 15 y 66. Los próximos días extrañarás a un amor que se fue o está lejos, trata de comunicarte y estarás más tranquilo. Te recomiendo que cargues algo de plata para que te quites todas la envidias y tengas unos días llenos de buenas oportunidades. Ten presente que necesitas organizarte mejor en tus gastos y debes ahorrar para un futuro.

Piscis

Fin de semana de saber perdonar y volver a comenzar, ten en cuenta que no es bueno para tu salud guardar tanto rencor y es mejor vivir en paz. Con esa persona que tienes conflictos en el trabajo trata de llegar a un pronto acuerdo. Intenta establecer las bases para vivir una relación de pareja más estable. A tu signo le gusta mucho conocer ciudades y países, es el más viajero del Zodíaco, por eso debes darte la oportunidad en este momento de estar en paz, a fin de que en los meses de agosto y septiembre prepares ya tus nuevos viajes. Te llega un dinero que no esperabas y decides empezar a ahorrar. Ten cuidado con lo que comes y si bebes alcohol trata de medirte lo más posible. Tus números de la suerte serán 02 y 11. Llega a tu vida un amor del signo de Cáncer o Leo que será muy apasionado.

