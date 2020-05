El mejor truco para lucir increíble en videollamadas

Si has tenido el privilegio de trabajar desde casa en los últimos meses, ya has descubierto una gran desventaja de la cuarentena: verse destrozado las 24 horas, los 7 días de la semana. Ya sea que eso signifique saltarse el maquillaje por primera vez en años o usar tu cabello en un moño durante días, probablemente haces todo lo posible para seguir haciendo tu trabajo de manera efectiva. Y eso es genial… O lo sería, si las videollamadas no existieran.

Pero según reseña la revista Cosmopolitan, hay un truco que podría hacer que luzcas mucho mejor cuando tengas una reunión en Zoom, Skype o cualquier plataforma de videollamadas:

Primero, enciende tu cámara, ya sea Zoom, Photo Booth, lo que sea. Vas a maquillarte en tu cámara, no en el espejo. La cámara de tu dispositivo tiende a difuminar y aplanar tu cara, por lo que debes ver tu trabajo manual en tiempo real para obtener el efecto completo.

Trucos de maquillaje para disimular el cansancio No te preocupes, con unos sencillos trucos de maquillaje puedes lucir una mejor cara

Luego, toma tu bronceador y una brocha grande y esponjosa. Pasa la brocha sobre tu bronceador, retira el exceso y mézclalo en tus mejillas, donde normalmente aplicarías rubor, luego sobre tu nariz. Vuelve a cargar y mezcla más bronceador sobre las sienes, alrededor de los bordes de la frente y sobre los párpados. Si tu cara apenas se ve diferente en la cámara, no aplicaste lo suficiente, así que hazlo nuevamente.

Finalmente, toma el rubor, y con la misma brocha (o una diferente), mezcla en tus mejillas, nariz, párpados y alrededor de los bordes de tu frente, y listo.

Te recomendamos en video