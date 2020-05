Aunque el turismo se ha visto afectado como muchos otros sectores por la pandemia, están buscando la manera de reactivarse.

Belice regalará un viaje para una pareja con todo incluido después de la pandemia

La Junta de Turismo de Belice, ha iniciado la campaña ‘Querida Belice’.

Con esta buscan poder llevar con todo pago a una pareja para que disfruten del destino.

Todo el mes de mayo la Junta de Turismo recibirá videos de quienes quieran participar.

Lo que deben hacer es grabarse y explicar el amor que le despierta este singular destino.

Se sabe que Belice está lleno de riquezas naturales.

The marine life in Belize is unlike anywhere else in the world 💚 #FridayFeeling pic.twitter.com/V2uqUlnyGP

— Belize Tourism Board (@belizevacation) May 8, 2020