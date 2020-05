Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Lecturas por teléfono: +56 99226 7881

Aries

Cinco de Copas

A todos nos toca vivir experiencias amargas, en que sentimos el dolor, la pena, la angustia, por variadas y particulares razones, es parte de la vida desde que nacemos, es la contraparte de la felicidad. Ninguna de estas vivencias es permanente, la alternancia entre las dos es tan real como el frío y el calor y, frente a esto, nada podemos hacer, solo aceptarlas.

De pronto pareciera que los problemas, inconvenientes y situaciones complejas, se presentaran todas juntas y una de ellas no viene sola sino trae aparejadas un sin número de otras, cada vez más odiosas. Pasar de este estado a otro más amable siempre será cuestión de tiempo que no manejamos a voluntad, sin embargo, la otra opción, que sí depende de nosotros, es aceptar el costo de la solución y ese costo no siempre queremos o podemos asumir.

Géminis

Dos de Espadas

La dualidad, esa eterna doble alternativa del “ser o no ser”, lo hago o no lo hago, voy o no voy, me gusta o no me gusta, esa disyuntiva que entorpece la marcha y hace lentos los pasos, se hará evidente en estos días y te traerá más de un dolor de cabeza. Como es complejo, pero no nuevo, apela a tus experiencias, cómo saliste de situaciones similares en otro momento. Lo único que debes evitar es definir algo importante en estos días, si te es posible postérgalo.

Cáncer

As de Oros

En esta semana te costará menos que antes encontrar soluciones a tu situación económica, independientemente de cual sea, se abren alternativas, se allana el camino y se presentan nuevas posibilidades, creadas por ti, o propuestas por terceros, solo tendrás que optar por la mejor y llevarla a cabo con resolución y valentía.

Leo

Diez de Bastos

La gente como tú está llamada, siempre, a destacarse, a no pasar inadvertida, condiciones y atributos tienen como el que más. En el momento presente intenta bajar un poco tu carga de trabajo y responsabilidades familiares, el exceso de actividad puede pasarte la cuenta y complicar tu salud, hay síntomas de agotamiento físico y mental, es el momento de dedicarte, en lo posible, solo a lo tuyo.

Virgo

Tres de Copas

Hay muchas maneras de expresar sentimientos de amor, cariño o aprecio, definirlas está demás, no siempre es posible la cercanía o el contacto físico, pero cada vez surgen más medios modernos que nos permiten acercarnos virtualmente y como alternativa que además acorta las distancias. Es el momento de manifestar el amor en todas sus múltiples formas.

La eterna dicotomía de la vida, entre lo placentero y lo doloroso, van moldeando el carácter y la personalidad, en ti el producto es el temple, que te da la fortaleza que sale a relucir cuando el tiempo es adverso y te convierte en el personaje que es capaz de enfrentar hasta la más dura de las realidades sin quebrantos insuperables. Este es el tiempo de demostrar tu naturaleza, una vez más, y salvar los escollos, como tantas veces lo has hecho.

A pesar de lo complejo de los tiempos que corren, saldrás victoriosa. Hay dentro de ti una reserva de energía, arrojo, voluntad y un poco de porfía en la proporción apropiada, para enfrentar las dificultades. Este será un nuevo capítulo de tu vida en que todo esto aflorará con los resultados esperados de éxitos. Deja fluir tus cualidades, como sabes hacerlo, y atesora la experiencia.

Sagitario

Cuatro de Oros

Sé cautelosa con tus gastos, estamos en un momento donde debe primar la mesura y no el despilfarro. La clave es no excederse ni restringirse, ambos extremos son contraproducentes. El término medio, que en otros ámbitos puede ser menospreciado, en el dinero, dado los tiempos que corren, puede ser lo más apropiado. Recuerda que nadie ha clavado la rueda de la fortuna.

Capricornio

La Muerte

La larga caminata de la vida, que se inicia con un paso, inseguro al principio, más sólido después, siempre nos va planteando situaciones en que estamos obligados a cambiar, son cambios grandes o relativos, nunca menores. Este es uno no menor, es lo que se ha dado en llamar un punto de inflexión, la mejor manera de afrontarlo es considerarlo como una gran oportunidad, que lo es. Requisito básico es dejar tirado lo que en el pasado se constituyó en lastre.

La amistad, la fraternidad y hasta el amor, se pueden expresar de muchos modos, a pesar de las distancias y de las barreras. Este puede ser un buen momento para dejar correr la imaginación y derribar los muros grandes o pequeños que nos puedan separar de quienes queremos. Los sentimientos de aprecio, amistad, o amor, tienen un valor relativo si no se manifiestan. Su mayor riqueza radica en los hechos concretos.

La adversidad siempre debiera asumirse como un desafío y no como un contratiempo que nos aproblema y nos deja inermes. Nada sacamos con lamentarnos y esperar que el destino o el azar nos dé una mano. Todos tenemos la capacidad y las armas para derrotar, en un mayor o menor tiempo, la dificultad que parece abrumarnos y poner a prueba, menos tú, nada te falta.