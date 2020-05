Helicóptero lanza pétalos para agradecer labor de la Policía durante la pandemia

Un video causó nostalgia en las redes sociales en medio de la pandemia de coronavirus. Se trata de un helicóptero de la Fuerza Aérea India que lanzó miles de pétalos para mostrar el agradecimiento a los policías por su lucha durante la crisis.

En las imágenes difundidas en Twitter, puede verse al helicóptero soltando miles de pétalos a su paso y a los trabajadores disfrutando del espectáculo.

El Ministerio de Defensa de India señaló que la aeronave también dejó caer pétalos en el monumento dedicado a los casi 35.000 agentes de Policía que han fallecido en sus funciones desde que la India se independizara de Reino Unido en 1947.

#IAF helicopter shower flower petals on the #PoliceWarMemorial as a mark of aerial salute to the #CoronaFighters & express gratitude to the police personnel on duty amid pandemic. #ArmedForcesSaluteCoronaWarriors #SwasthaBharat #MoDAgainstCorona #StayHomeIndia #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/5aUvszzEnk

— ADG (M&C) DPR (@SpokespersonMoD) May 3, 2020