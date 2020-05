Mujer baila emocionada en la calle tras dos meses de confinamiento

Mientras que la pandemia de coronavirus continúa alrededor del mundo, en algunas ciudades, el gobierno ha comenzado a levantar el estricto confinamiento bajo el que se encontraban las personas.

Esto no significa que se haya extinguido el virus pero sí que poco a poco se ha tomado control sobre los contagios, lo que ha permitido que muchos puedan salir a las calles. Tal es el caso de Italia, en donde en algunas ciudades se ha aligerado la cuarentena para que las personas puedan realizar ciertas actividades al exterior.

En medio de este nuevo orden, una mujer fue captada "bailoteando" afuera de una cafetería y aunque se trata de un breve momento, es inevitable identificarse con su emoción.

El video fue compartido por Megan Williams, corresponsal del portal CBC en Roma, Italia y sin duda devolvió la esperanza a muchos.

Someone wriggling with excitement as she waits for her first barista-made espresso in #Rome this morning. #Italy now allows take out after 2 months of lockdown. ⁦⁦@CBCNews⁩ pic.twitter.com/wdUgbrijzu

— Megan Williams (@MKWilliamsRome) May 4, 2020