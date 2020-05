Alejandra Guzmán habla sobre la polémica con su hija Frida Sofía: "no soy su bote de basura"

Alejandra Guzmán sorprendió a los fans este martes al publicar un video en sus redes en el que habló sobre su hija Frida Sofía.

Alejandra Guzmán responde a Frida Sofía y aclara cuáles son los gastos que le paga La relación entre Alejandra Guzmán y su hija no mejora.

La cantante se defendió de los ataques de su hija, quien la ha acusado de abandonarla durante la infancia debido a su trabajo y de acostarse con quien era su novio, Christian Estrada.

"Esta ha sido una historia muy larga desde que yo tengo ausencia de su vida gracias a mi trabajo, y gracias a eso ella tiene lujos, donde vivir, donde comer, y hace tiempo que yo salí de mi casa y lo logré y espero que ella también logre todos sus sueños, pero eso no significa que yo sea su bote de basura, que la gente no sepa que he cometido errores pero he tenido que recuperarme", comenzó la reina del rock en un video en el que se le veía afectada.

Y aclaró que no ha sostenido ningún tipo de relación sentimental con el novio de su hija. "Jamás me acostaría con alguien que estuvo con mi hija lo juro por Dios, de ninguna manera he agredido a Frida, ella no quiere escucharme. Ella insiste que tiene un video el cual no existe porque yo nunca he tenido que esconder nada en mi vida y menos algo tan bajo como lo que se me acusa que es tan bajo, yo nunca he mentido, es lo único que no he hecho en mi vida".

También destacó que ha tratado acercarse a su hija, e incluso la llamó el día de su cumpleaños pero ella la rechaza.

"Ella no me permite acercarme, me tiene bloqueada en el celular, hablé con ella en su cumpleaños y lo único que recibí fueron insultos. He buscado la manera de acercarme a ella, si ella no quiere y su corazón está lleno de resentimientos hacia mi hay que buscar terapia".

Frida Sofía continúa recibiendo dinero de Alejandra Guzmán, a pesar de no mantener una relación La pelea entre ambas se ha incrementado

La cantante también reveló que su hija golpeó a su padre y a la esposa de él. "Me enteré que a su padre y a la esposa de su padre los golpeó y realmente necesitamos una terapia, yo no puedo controlar esto, también tengo mis problemas, los he aceptado y tratado".

