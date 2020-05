Descubre por qué sigues soltera según el tarot

Para quienes la soltería es una frustración muchas veces la razón de su falta de pareja tiene que ver con bloqueos internos por duelos, rencores o desesperación. Con el tarot podemos buscar pistas de esas razones.

Aún cuando la soltería tambiés es para otros una bendición, cuando avanzamos en edad y la soledad comienza a parecer amenazante, se activan las alarmas y se busca pareja. Pero para saber si esa búsqueda es útil o no, también pueden ser útiles los consejos de la cartomancia.

Con una carta para cada signo te daremos algunas respuestas.

Aries (21 marzo -19 abril)

El Sumo Sacerdote

Siempre estás demasiado full de trabajo, y esto hace que parezca que no puedes encontrar un poco de tiempo para salir con alguien y mucho menos para dedicarle tiempo a una pareja. Relájate. Toma tiempo para tí antes que todo. Luego tendrás tiempo para compartir con otra persona.

La Luna en Virgo desatará el amor en estos signos del Zodiaco Este 2 de mayo habrá Luna en Virgo la cual estará conectada de manera armoniosa con el amor.

Tauro (20 abril – 20 mayo)

El Emperador

Muchas veces eres demasiado exigente. Puedes conocer a alguien con todas las cualidades con las que has soñado que tuviese tu pareja, pero si le encuentras un solo defecto, no hay nada que hacer. Debes aprender a relajarte y no juzgar tan rápido.

Géminis (21 mayo – 20 junio)

La sacerdotisa

Eres una persona impredecible con tus sentimientos y tus cambios de humor. Esto hace que sea bastante difícil que te comprometas con cualquier cosa, sobre todo, con una persona. Trata de enfocarte en lo que quieres para que llegue.

Cáncer (21 junio – 22 julio)

El Papa

Te preocupas demasiado por los demás y a veces la gente se aprovecha de esto para sacar todo lo que puedan de ti. Es una gran oportunidad para subir esa autoestima y mimarte. Una vez que seas feliz por tu cuenta, también podrás serlo al lado de la persona adecuada. Céntrate en ti .

Leo (23 julio – 22 de agosto)

La estrella.

Tienes suficiente confianza en tí misma. Puedes permitirte estar soltera porque no necesitas tener a alguien al lado para sentirte completa. Eso sí, Leo, ten muy presente que hay una delgada línea entre la arrogancia y la confianza.

No dejes que la gente lo confunda porque te resultará bastante difícil encontrar a la persona que entienda tu forma de ser.

Revisa internamente porqué sigues soltera. - Pixabay

Virgo (23 agosto – 22 setiembre)

El mago

Eres muy perfeccionista, sabes lo que quieres y lo que no quieres en todo momento y eso es algo bueno.Pero ser tan consciente te hace muy crítico y esto a veces te cierra muchas puertas, necesitas abrir tu corazón y dejar que la gente te conozca. Tener expectativas está bien, pero lo mejor en el amor es dejarse llevar

Libra (23 setiembre – 22 octubre)

El ermitaño

Estás anclada al pasado y esa es la principal razón por la que no encuentras a esa persona especial que tanto deseas encontrar. Tienes que pasar página para poder abrirte y expresar todos tus sentimientos.

Eres una persona muy madura, es hora de que lo seas también en el tema del amor, deja atrás todo aquello que te ha hecho daño y comienza a construir un futuro lleno de felicidad.

Escorpio (23 octubre – 21 noviembre)

El mundo

Escorpio, tienes grandes sueños que cumplir y estar soltera significa que puedes perseguirlos sin tener que preocuparte por cómo puede llegar a sentirse tu pareja.

Sabes que necesitas encontrarte a ti misma antes de involucrarte a fondo en una relación porque sino te olvidarías completamente de ti y centrarías toda tu atención en la otra persona.

Sagitario (22 noviembre – 21 diciembre)

La fuerza

Eres una persona muy inteligente, pero a veces crees que tus ideas son mejores que las de los demás y eso te hace arrogante. Se más humilde para reconocer las virtudes que hay en otras personas y enamorarte.

Consulta qué esperar de los amigos según el tarot Con una carta para cada signo te diremos cómo están tus relaciones de amistad

Capricornio (22 de diciembre -19 de enero)

El ahorcado

Un pasado traumático te marca y bloquea. Te cuesta creer en nuevas personas que llegan a tu vida. Lo primero que debes hacer es soltar tu pasado y entender que nadie es igual a quien te hirió.

Acuario (20 de enero-18 de febrero)

El carro

Tu deseo de ser libre constantemente hace que los demás crean que no te tomas en serio las relaciones. Necesitas encontrar el equilibrio entre tu libertad y el compromiso.

Piscis (19 de febrero-20 de marzo)

La templanza

Te encanta hacer feliz a todo el mundo y lo haces de la manera más desinteresada. Das mucho más de lo que recibes y sin darte cuenta estás cansada de eso. Date la oportunidad de recibir lo bueno de otros.