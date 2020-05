Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Este día primero enciende una veladora azul para que las buenas energías se intensifiquen. Terminas de pagar una deuda y por fin decides empezar a ahorrar. Tus mejores días del mes serán 03, 06, 09, 11, 15, 19, 21, 22, 27, 29 y 30. Si necesitas salir de tu casa no olvides protegerte del sol, tu punto débil es la piel. Tus números de la suerte son 09 y 13. Se aproxima una oportunidad para que subas de puesto y tengas mejor categoría. Terminas de arreglar tu carro para venderlo. Recuerda que siempre es muy importante defender tus ideales en la vida, por eso no te dejes influenciar por alguien más. Trata de dejar los vicios como el alcohol. En lo sentimental seguirás muy compatible con tu pareja y hablarán de estabilidad. Te vuelve a buscar un amor del pasado del signo de Capricornio o Piscis para volver.

Tauro

En este mes vendrá a ti la oportunidad de un trabajo nuevo. Establece comunicación con lo divino y medita más en tu vida diaria, verás cómo tu energía positiva crecerá mucho. No seas presumido con el dinero. Ten cuidado con las malas energías que estarán rodeándote durante este mes, trata de no platicar tus planes y cuídate de las malas amistades, recuerda que tu signo es muy confiado y eso te provoca malos momentos. Habrá un divorcio en tu familia. Con tu pareja estarás muy estable y hablarán de vivir juntos. Trata de seguir con el deporte y una buena dieta, ya te ves de lo mejor. Tus mejores días en este mes serán 01, 02, 05, 10, 11, 12, 17, 21, 23, 24 y 28. Te recomiendo encender una veladora blanca el primero de mayo para que tengas más abundancia. Tus números de la suerte son 17 y 21.

Géminis

Inicia un periodo de renovación para tu signo y más porque las buenas energías estarán de tu lado, sólo trata de ser más discreto en todo lo que realices para que no te hagan mal de ojo. Este primero de mayo enciende una veladora amarilla para que tengas mucha suerte en todo. Por fin pones en paz tu corazón y olvidas a tu pareja del pasado. Te llega un dinero extra por cuestiones de unas comisiones o utilidades, trata de invertirlo en ti mismo. Cuídate de dolores de espalda y huesos porque ese será tu punto débil todo el mes. Tus mejores días en este mes serán 01, 04, 06, 11, 15, 20, 24, 25, 29 y 30, así que aprovéchalos para realizar nuevos proyectos. Tus números de la suerte todo el mes serán 16 y 38. Sabrás del embarazo de una hermana que te hará muy feliz. Un amigo te pide una ayuda económica.

Cáncer

Este mes terminas de cerrar el episodio de un mal amor y dejas atrás los rencores. No te cierres y piensa en volver a enamorarte, en especial de alguien del signo de aire. Trata de guardar dinero para tus pagos de tarjeta de crédito, tu signo es muy despilfarrador y eso provoca que tengas una mala administración, así que trata de aprender a no comprar lo que no necesitas. Ya no confíes tanto en los amigos que no se lo merecen. Haces cambios en tu casa o compras muebles. Este primero de mayo te recomiendo que te pongas ropa de color blanca y prendas una veladora de color azul para que reine en tu vida la prosperidad. Tus mejores días serán 01, 03, 09, 10, 11, 14, 19, 20, 21 y 29, las energías positivas estarán de tu lado para salir de cualquier problema. Tus números de la suerte serán 29 y 03.

Leo

Tendrás mucha suerte todo el mes, por eso te recomiendo que prendas una veladora blanca y uses mucho perfume para que esa energía positiva se intensifique. Te llega un dinero extra por unas comisiones y lo mejor en este momento es invertirlo en un negocio. Trata de ya no ser tan intenso, eso a veces te trae muchos problemas con tus seres queridos. Estás en un momento de formalizar más tu relación, pero piénsalo muy bien para no tener arrepentimientos después. Cuídate de dolores estomacales o de la vista porque serán tu punto débil todo el mes. Tus mejores días serán 02, 06, 08, 10, 15, 20, 21, 25, 29 y 30, aprovéchalos para sacar adelante tus proyectos pendientes. Tus números de la suerte son 05 y 66. En el amor no debes tratar de impresionar a nadie con dinero, recuerda que el afecto no se compra.

Virgo

Este mes será de metamorfosis para tu signo, es decir, cambiarás en todo lo que esté relacionado con tu vida amorosa y laboral. Mayo estará lleno de nuevos retos profesionales, te ofrecerán otro puesto y un mejor salario. Lo más importante en este mes será cerrar trámites o problemas legales que arrastrabas de meses anteriores. Tus mejores días en este mes serán 01, 05, 09, 11, 18, 22, 26, 29 y 31. Ten presente que el amor se da, no se compra, así que no trates de impresionar y mejor opta por ser natural con esa persona que te interesa. Tus números de la suerte todo el mes serán 08 y 19. Te recomiendo en este primero de mayo que prendas una veladora de color morado y uses un accesorio de plata para que tengas mucha suerte en todo lo que realices.

Libra

En mayo empieza tu mejor ciclo porque los astros estarán a tu favor y eso te ayudará a renovarte por completo en todo lo que deseas. Unas amistades se alejarán de ti por cuestiones de chismes, pero recuerda tener calma para que tu energía se mantenga sana y sin tantos tropiezos. Este primero de mayo te recomiendo que prendas una veladora amarilla y cargues un limón verde en tu bolsa para que tengas suerte todo el mes. Eres muy indeciso en el amor y siempre te cuesta trabajo ser totalmente feliz con tu pareja, por eso debes diferenciar el amor del sexo. Recibes un dinero por cuestiones de una deuda del pasado. Habrá un divorcio en tu familia y tendrás que dar mucho apoyo moral. Tus mejores días serán 02, 04, 07, 09, 17, 21, 24, 29 y 30. Tus números de la suerte serán el 07 y 22.

Escorpión

Te llegarán muy buenas oportunidades de crecimiento laboral. El quinto mes del año para tu signo es muy significativo porque es cuando tomas decisiones importantes en tu vida, y en esta ocasión será respecto a tu pareja. Los solteros no deben precipitarse si acaban de conocer a alguien, es mejor darle tiempo al tiempo. Te recomiendo que este día primero de mayo prendas una veladora azul y te pongas un accesorio de plata. Te llega un dinero extra por cuestiones de una deuda o pago de utilidades. Te busca un familiar para pedirte un consejo sobre una inversión. Ten cuidado con tus pagos con la tarjeta de crédito, trata de no gastar demasiado para que no te veas presionado. Tus mejores días en este mes serán 02, 05, 07, 09, 10, 17, 20, 23, 27 y 30. Tus números de la suerte serán 08 y 76.

Sagitario

Mes de muchas aventuras nuevas en tu vida. Decides cambiar por completo en tu forma de pensar y ser más paciente, pues muchas veces te desesperas muy rápido y dejas a la mitad tus proyectos. El primero de mayo prende una veladora amarilla para que la buena energía esté de tu lado todo el mes. Ten cuidado con el dinero, trata de ahorrar y ser más precavido en tus finanzas. Te buscarán algunos amores del pasado, pero te recomiendo cerrar todos esos ciclos y empezar a conocer a personas más afines a ti de los signos de Cáncer, Aries y Capricornio. Es momento de que dejes a un lado los vicios como el alcohol y el cigarro. Tus mejores días serán 03, 06, 09, 13, 18, 21, 24, 28 y 30. Tus números mágicos son 04 y 33. Aunque el encierro es difícil, trata de evitar los pleitos con tu familia.

Capricornio

Los astros se alinearán a tu favor para ayudarte en todo lo que quieras resolver. Este primero de mayo te recomiendo prender una veladora blanca y ponerte mucho perfume para que las buenas energías estén presentes todo el mes. Deja a un lado la flojera y pon en acción tu cuerpo. Te piden un consejo para arreglar un asunto de infidelidad. Tus mejores días del mes de mayo serán 03, 05, 09, 11, 13, 19, 23 y 27, mientras que tus números mágicos serán 12 y 33. Debes mostrar más profesionalismo en tu vida laboral y no dejes que malas energías te contaminen. Tu pareja sentimental atravesará por unos momentos difíciles y tendrás que darle todo tu apoyo, así que debes estar a la altura de la situación. A los Capricornio que están solteros les vendrá un amor nuevo del signo de Géminis o Virgo que será muy compatible.

Acuario

Decides cambiar de actitud y renovarte por completo en lo físico y tener una mentalidad triunfadora en todo lo que te propongas. Este primero de mayo prende una veladora roja para que las energías positivas te acompañen por más tiempo. Tus días de más suerte serán 03, 06, 09, 11, 13, 17, 19, 21, 27, 29 y 30. Te realizan una propuesta de trabajo muy atractiva, por lo que tendrás un año muy abundante. Tu mejor compatibilidad en el amor será con los signos de Aries, Cáncer y Libra. Recuerda estar más en contacto con tu familia, ellos siempre darán la cara por ti. Continúa alejándote de pleitos y confrontaciones en tu lugar de trabajo, es importante que seas profesional para que no te metas en problemas. Te llega un dinero inesperado, te recomiendo ahorrarlo o invertirlo.

Piscis

Tus energías estarán más despiertas que de costumbre, así que no dudes en hacerle caso a tus instintos a la hora de tomar decisiones importantes en cuestión de pareja o trabajo. Tus mejores días serán 03, 05, 09, 11, 15, 19, 21, 23, 28 y 30. Tus números 08 y 35. Es momento de cuidar mucho tu salud, así que ve con el médico a hacerte un chequeo completo. A los que son solteros les llegará un amor prohibido, así que ten mucho cuidado y no te emociones de más. Ya no trates de arreglar los problemas de los demás, sólo da tu opinión para que no te llenes de energías negativas. Te regalan una mascota. Tu signo tiene que estar siempre en contacto con la naturaleza, te recomiendo comprar algunas plantas para tu casa y con eso generes esa conexión sin tener que salir de tu casa.

