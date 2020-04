¡Viral! Abuelita supera a todos en Tik tok con divertidos vídeos

¿Quién dijo que las nuevas aplicaciones eran solo para los jóvene? Una abuelita superó a todos con un divertido baile que hizo en TikTok.

La verdad es que esta abuelita sí que se ha sabido ganar seguidores. Baila todas las canciones de éxito, disfraz y aplica todo tipo de productos. También imita a estrellas de la farándula y ha demostrado que el TikTok sirve para cualquier edad.

La abuela de nombre Rosa protagoniza todos los vídeos con la complicidad de su nieto Cristian.

"Con buen humor" es el nombre del canal de la particular cibernauta. Que se encuentra tambies el nombre del canal en diferentes redes sociales como YouTube o Instagram. Pero es en TikTok, donde se ha hecho más popular y divierte a sus más de 3,2 millones de seguidores.

La edad no importa

La abuelita es divertida y trata de demostrarle a todos que no tiene vergüenza. Así como también que las alegrías de la vida no terminan con la edad adulta. Pues resulta que la abuela tiene nada más y nada menos que casi 80 años, pero se mueve como de 20.



Todo indica que Rosa ha logrado romper los tabúes. Pues se consideraba que el TikTok la aplicación que logró superar al WhatsApp en número de descarga era solo cosa de jóvenes que se dejan llevar por la tecnología. Si revisamos los perfiles de TIkTok la mayoría son adolescentes, pero esta abuela divierte a todos sus seguidores con sus espectaculares vídeos.

¡Viral! En España un abuelito se cae de su balcón y es rescatado por todo sus vecinos El anciano resbaló y todo acudieron a su ayuda

La abuela asegura que toda la culpa es de su nieto Cristian. “Él es el culpable, pero yo me dejo ‘porque me gusta’, tal como dice mi otra nieta ¡Pues sí, me gusta! Además me encanta pasar el tiempo con él”, dice la tiktoker que nació española.

Lee también: "Para tu hue…": Myriam Hernández sorprende con divertido video en TikTok

Te recomendamos en vídeo: