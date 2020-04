Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

El Sol

Durante estos días verás todos los aspectos de tu vida con bastante más nitidez que de costumbre, lo que te permitirá calibrar todo aquello que te permita disponer de tus principales atributos personales de manera potenciada, a fin de sacar un mejor provecho de ellos y avanzar según tus deseos y lo que el momento te haya permitido ver con claridad. La alegría viene por añadidura.

Tauro

El Colgado

El tiempo, a pesar de ser medido con los métodos convencionales en uso y ya conocidos, tiene una gran carga de subjetividad y esto lo hace experimentar una distorsión importante, ejemplos sobran. Durante estos días, todo proceso que importe la espera de algo que deseemos fervientemente y con anhelo, se nos hará eterno, lo recomendable es poner en ello una importante cuota de sacrificio y resignación y aceptar las cosas como son.

Géminis

Diez de Bastos

Hay momentos en la vida en que pareciera que es enorme la carga de toda índole que llevamos a cuesta y nos sentimos agotados al máximo. Sin caer en nefastos egoísmos ni en exceso de individualismo, es bueno aclarar cuál es la carga propia y cual la ajena, pues, a veces, hacemos por otros lo que otros pudiendo hacerlo no lo hacen por sí mismos y vivimos subsidiando la ineptitud ajena.

Cáncer

La Rueda de la Fortuna

En estos días sentirás la agradable sensación de estar dejando atrás las dificultades y se allana el camino para avanzar en tus proyectos, con un sentimiento de que lo que antes no resultaba o lo hacías con mucho desgaste físico y anímico de tu parte, ahora pareciera que todo fluye y las cosas se dan con un esfuerzo normal y sin hacer nada extenuante, solo lo cotidiano.

Leo

Ocho de Bastos

Días algo sobrecargados de actividad, responsabilidades y quehaceres que sobrevienen y que puedan complicarte más allá de lo deseable. Ante esto, lo mejor será estar establecer un orden de prioridad teniendo en cuenta la envergadura de cada tarea y la premura con que debemos resolverla. Cada caso tiene una importancia diferente y un tiempo distinto para su realización.

Virgo

Ocho de Copas

La soledad que se busca y que se necesita es una legítima y necesaria opción que nos atañe solo a cada uno de nosotros. Los fines pueden ser diversos, pero estrictamente personales y nadie puede alarmarse en nuestro entorno, sobre todo si nos conoce. Estos días tendrán esa constante que dan cuenta de factores como crecimiento espiritual, nivel de consciencia y desarrollo de nuestro yo, autoconocimiento y un largo etcétera.

Libra

Ocho de Espadas

Cuando enfrentamos diversas situaciones problemáticas, casi simultáneamente, es normal que nos sintamos abrumados y hasta superados por ellas. Lo peor es que nos encontremos maniatados y nuestra capacidad para abordar la adversidad se vea colapsada. Lo mejor ante esto es pensar con la mente y el corazón fríos, siempre hay solución, cada problema la tiene, el costo es lo que cambia y es eso lo que debemos asumir.

Escorpio

Tres de Espadas

Para nadie la vida está exenta de dolor. Alguien dijo que es un “valle de lágrimas”. Tal vez no lo sea, pero la felicidad no es un estatus inamovible, tampoco lo es su ausencia. Y así vivimos un tiempo en un estado, otro tiempo en otro y nos vamos templando y endureciendo, lo que no significa caer en la indolencia ni en la insensibilidad, por el contrario, desarrollamos una especial capacidad para aceptar todo “según el favor del viento”.

Sagitario

Rey de Oros

Puedes esperar que durante estos días mejoren los resultados de tu gestión para incrementar ingresos, por lo menos para estar más tranquila y poder pensar mejor en soluciones de más largo plazo como diversificar tu actividad, buscar otras alternativas, complementar tu trabajo habitual. Toda gestión se ve bien aspectada y recuerda que tienes a tu haber múltiples capacidades.

Capricornio

Siete de Copas

Nadie está exenta de tener sueños por cumplir, muchas veces son verdaderos estímulos o incentivos para enfrentar la lucha por la vida con más fuerza y determinación. Pero, tú eres práctica y realista y ahí está todo tu potencial por lo que la ensoñación está bien pero, que no obstaculice la visión certera que tienes en general de las cosas reales del día a día. Menos en el amor.

Acuario

El Colgado

Aquello que esperamos con anhelo por un largo período se puede convertir en obsesión, sobre todo si se basa en supuestos poco realistas. La situación actual para ti tiene algo de esto, obviamente más atenuado pero, debes mantenerlo acotado, no dejes que se te escape. La vida nos desafía día a día con responsabilidades ineludibles y, talvez, más comunes o domésticas y son obligatorias.

El exceso de lamentaciones y quejas, solo quita tiempo a las responsabilidades que día a día debemos asumir, a cada cual lo suyo, y tenemos poco donde elegir. La carga se hace menos soportable si no la aceptamos con valentía y coraje. La fortaleza no proviene si no de enfrentar la adversidad sin resistencias inútiles pero, sí, con una noble resignación.