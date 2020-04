Aprende a hacer estos cupcakes marmoleados

Los cupcakes son un postre delicioso. Sirve para finalizar las comidas y como merienda. También es un platillo dulce ideal para deleitar a tus familiares o invitados. Hoy aprenderás a hacer uno exquisitos cupcakes marmoleados.

Para hacerlos bate una barra de mantequilla con 220 gramos de azúcar. Asegúrate que cambie el color a un crema pálido y tome una consistencia cremosa. Esto es fundamental para lograr una rica masa final.

Posteriormente, agregamos dos huevos hasta todo se convierta en un misma mezcla. Una vez que hayamos obtenido la unión de todos los ingredientes, dividimos la mezcla en dos partes. A una de las mitades le agregamos tres cucharadas de cacao y la otra la dejamos tal y como está.

En lindos capacillos

Los capacillos son los envases de papel que utilizamos para que nuestros cupcakes marmoleados obtengan la forma. Allí vamos a agregar un poco de casa mezcla sin unirlas.

Lleva los capacillos al horno a una temperatura de 350 grados y los horneamos por un tiempo que va de 18 a 20 minutos. Podemos dejarlos sin echarles crema encima porque el color marrón y claro de las mezclas le dan una apariencia perfecta.

No obstante, si quieres decorarlos puedes hacer una mezcla para suspiros. Te recomendamos que la mezcla sea igual de combinada entre marrón y color crema para que no pierda el efecto marmoleado de los ponqucitos.

Como ves, se trata de una receta sencilla. Puedes hacerla si tienes invitados en casa o solo si quieres darte el gusto de probar una receta sencilla. Los ponquecitos marmoleados son sencillamente exquisitos y esta receta te puede alcanzar hasta para hacer 12 ¿Los vas a repartir entre tus seres queridos o los dejarás solo para ti? Apenas pruebes uno sabrás que la decisión no estará fácil.

