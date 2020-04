Este es el orden para lograr arreglar tu clóset sin perder la cabeza

View this post on Instagram

👩 Trabajando en Viernes El Armado de Looks + Styling Personal &Profesional + la Organización & Planificación de tu Closet 🔝 Te ayuda a tener #outfits listos para cada ocasión, para el trabajo, fines de semana, te ahorra tiempo en el día a día porque ya sabes que ponerte y como combinarlo‼ de acuerdo a tu tipo de cuerpo, rostro y colores que más te favorecen💯 Al final recibes tu Manual de Styling Personal diseñado para Tí con fotos, recomendaciones, consejos para tus #looks de toda ocasión. Consultas 📫 [email protected] . . #workingmom #stylingtheseasons #womenstyle #menstyle #executives #emprendedores #laAle #asesoriadeimagen #armadodelooks #stylinginspiration #professional