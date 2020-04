Alcaldesa Cynthia Viteri responde a quienes se burlaban cuando se contagió de COVID-19

El pasado 9 de abril, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, anunció en su cuenta de Twitter que recibió los resultados de nuevos exámenes de COVID-19, los mismos que probaron que ella está libre de coronavirus y que se reintegra a sus funciones.

En una posterior entrevista le cuestionaron si estaba consciente de las personas que cuestionaron su enfermedad, incluso le hicieron memes y se burlaron insinuando que era una actuación para evitar que se de relevancia sobre su proceder al impedir que aterrice un avión humanitario al aeropuerto de Guayaquil.

TODO LO QUE HABLA CYNTHIA VITERI ES FALSO….DEBE SER DESTITUIDA PARA QUE RESPONDA POR SUS ACTOS…!!! pic.twitter.com/zot0eRFpXY — WALTER COLOMA (@wcoloma99) April 22, 2020

Como olvidar cuando Cynthia Viteri recibía los "ataques aéreos como en Hiroshima" pic.twitter.com/8NX7Jr9pl0 — LaComPosta_Ec (@lacomposta) April 23, 2020

Mientras alcaldesa Cynthia Viteri, politiquera y prepotentemente mandó camionetas – obstáculo para impedir aterrizaje de aviones en Guayaquil, alcalde Yunda va personalmente al aeropuerto para recibir carga que permitirá hacer pruebas de Covid 19. Pequeña diferencia de gestión!!! — Carlos Bravo (@carlosbravoma) April 21, 2020

Cynthia Viteri "me voy a reír más que antes…" ¿ Será que le produce gracia los miles de muertos en Guayaquil ? pic.twitter.com/LNHNhnedyo — libertad de prensa (@lib_de_prensa) April 23, 2020

Cynthia Viteri ha reaccionado con este meme a todos los problemas que se le han presentado en esta emergencia. pic.twitter.com/b4kLhw7xSc — Gabi (@La_tregua_) April 20, 2020

La respuesta de Viteri fue que esto no le preocupa en lo más mínimo. "Soy una, creo que 12 de los alcaldes de Guayas que se enfermaron de coronavirus. Sí, mi condición de mujer a lo mejor se preste a ello pero no me preocupa para nada. Si de algo se tienen que reír, que sea de eso, perfecto.

Lo que jamás me provocó risa es ver a mi marido prácticamente al borde de la muerte.Yo no tuve ningún síntoma más que una tos leve y nada más, no tuve nunca otros síntomas. A él s ele complicaron sus pulmones, perdió 20 libras en dos semanas, él no tenía voz ni quería comer ni podía pararse y cada mañana cuando me levanta era -con terror- abría los ojos para saber si estaba respirando. Esta es una realidad que enfrentan muchas familias en Guayaquil. Yo estoy bien", señaló Viteri.

Acotó que cuando los demás pueden hacer mofa, burlas o memes pues ella dice que también se ríe de esos memes "porque son buenísimos. Eso fue lo máximo. ¿Osea que el coronavirus me escogió a mi justo en el momento del tema de la pista (del aeropuerto)?", cuestionó

Alcaldesa @CynthiaViteri6 dice que se ríe de sus memes y compara a #Guayaquil con Hiroshima y Esparta, respecto de la tragedia que se vive actualmente en la ciudad. ⬇️ pic.twitter.com/y91OYsIdUn — EcuadorPlay (@EcuadorPlay) April 23, 2020

