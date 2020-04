Loro aprende a decir: “¡Cuidado con el coronavirus!” y se vuelve viral

La pandemia del Convid-19 es una tragedia mundial. Todos sabemos que no hay cura y que debemos tomar precauciones, pero ¿que lo diga un animal? Pues sí: Un loro se vuelve viral al aprender a decir “¡Cuidado con el coronavirus!”.

Se trata de un pagayo de color gris llamado “Lucas”. Sus dueños lo grabaron lanzando la advertencia. Desde que subieron el vídeo a las redes no han parado de reproducirse. El ave no hace más que repetir la advertencia y todos quedan asombrados.

El loro tiene apenas 22 meses. Se ha sumado a las advertencias de la Organización Mundial de la Salud y de todos los entes médicos. No debería sorprendernos que un animal que tiene la característica de repetir lo que oye diga estas palabras, pero su mensaje no deja de atónitos a todos los que ven el vídeo.

¿Cómo lo aprendió?

El loro que no para de gritar “¡Cuidado con el coronavirus!” vive en Israel donde ya hay más de mil 600 casos de Covid-19. Sus dueña se llama Zehava Shabat y ella, junto con su esposo, le enseñaron al animal a decir la frase de prevención sobre la pandemia.

Las reacciones de los personas que ven el vídeo y aseguran que el loro no solo transmite muy bien la advertencia, sino que le da un toque de humor a toda esta tragedia que vivimos. “Es increíble, háganle caso al loro”, dijo una cibernauta, mientras otro bromeó: “Si hasta los animales saben, ¿cómo no vamos a estar prevenido nosotros”.

La dueña se siente orgullosa de su popular ave. Asegura que el hecho de que el loro haya aprendido esta poderosa frase es positivo para los niños quienes no dejan de prestarle atención al animal. Inicialmente quisieron ayudarlos a sobrellevar la cuarentena a sus hijos, pero al subir el vídeo en YouTube se dieron cuenta del alcance de haberle enseñado a su mascota semejante afirmación.

