Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Síguelo en su Facebook.

Pide tu hora al: +56 99226 7881

Aries

Cinco de Oros

La vida siempre trae consigo dificultades de todo tipo. Por razones laborales, de salud, de dinero, de relaciones amorosas o amistad, etc. Sin embargo nos cuesta aceptarlas y ocupamos un tiempo valioso en buscar los porqué, en donde está ausente, generalmente, la autocrítica y culpamos a otros. Mientras no se rectifique esta conducta, se repetirá esto como en un círculo vicioso y, a pesar de los años transcurridos, no maduraremos ni aprenderemos.

Tauro

Ocho de Espadas

Nadie escapa de experimentar el sabor amargo de la zozobra. Las dificultades asoman en el momento menos pensado y pareciera que de pronto se ensañan con nosotros, ya lo dice el refrán, “No hay mal que dure cien años” y otro más optimista nos señala que “No hay mal que por bien no venga”. Si aprendemos esto y nos abocamos a solucionar lo solucionable y descartamos lo que no lo es, puede ser una buena manera de revertir la situación.

El exceso de análisis, el darle vueltas y vueltas a las situaciones problemáticas, no ayudan a resolverlas, por el contrario, pueden complicarlas aún más. Hacer el ejercicio, difícil para ti, de parar la vorágine de conceptos, ideas, o posibilidades, puede allanar la solución y resolver lo que te complique. Es como desatar un nudo y entender que había una salida, siempre la hay.

Cáncer

La Estrella

Los problemas que puedan aquejarte, poco a poco irán encontrando solución, algunas de ellas por el solo transcurso del tiempo. Para ti puede resultar lento el proceso, lo que es normal. Siempre lo que nos complica nos parece eterno y tenemos la sensación de que la solución tarda demasiado. Una dosis adicional de paciencia y un poco de resignación bien pueden hacer cambiar tu percepción de las cosas.

Leo

Reina de Espadas

Ser drástica y cortar con toda situación que altere tu vida, ya sea por conflictos con personas, hechos, o ambientes, puede ser complejo, pero llegado el momento, ser la mejor solución, máxime si tienes los medios que te permitan alejarte de todo aquello y buscar alternativas distintas. Siempre será mejor hacerlo voluntariamente y manejar los tiempos que hacerlo en forma obligada y buscar la salida precipitadamente.

Siempre es bueno abrigar deseos de cambios, es como buscar la realización de los sueños, no tiene por qué haber algún hecho, en el presente, que nos incomode o nos haga sentir frustración, basta solo el legítimo deseo de progresar e ir más allá de lo logrado y, junto con esto, una vez más, poner a prueba nuestras capacidades y méritos y atreverse a dar el paso.

Los altibajos económicos son experiencias muy comunes y quizá nadie se escapa de haberlos experimentado, en forma más o menos aguda y originada por diversas y variadas razones. Si esta fuera tu actual situación, no te costará mucho encontrar el medio para sortear la dificultad y mejorar tu estatus, apela a tu ingenio, creatividad e inventiva que puesta al servicio de esto será la solución.

Período en que podrás experimentar situaciones bastante satisfactorias en tu actividad profesional o laboral, entre otras, un notorio crecimiento en el dominio de tu actividad, desarrollo de tus habilidades, en general, expansión en tu capacidad del control que debas tener en ámbitos importantes de tu trabajo. Todo esto con hechos fortuitos pero positivos que ayuden al logro de tus metas.

Período positivo, en que todo resultará como lo dispongas, bastará con hacer todo como de costumbre, sin esfuerzos adicionales, solo los de rigor, con una claridad de objetivos y propósitos que te evitará perdidas inútiles de tiempo y que toda gestión tenga un único propósito, alcanzar el objetivo. Todo esto elevará tu ánimo y la suma no podrá dar otro resultado sino el éxito.

Buen momento en tu actividad laboral, independientemente de cual sea. Tendrás recompensas de todo tipo, como resultado de lo ya hecho en el pasado cercano y serán suficiente estímulo para perseverar en tus métodos y fórmulas que consoliden tu gestión y resalten tus méritos. Si sacas lo mejor de esta experiencia, los resultados se podrán repetir con todo lo bueno que puedan traer aparejados.

Acuario

El Carro

Durante esta semana, se dará un hecho positivo y alentador, en toda gestión que hagas en cosas que atañen a tu vida personal y, ocasionalmente, a la de terceros cercanos. Todo fluirá de manera armoniosa. Te sentirás empoderada de los hilos que mueven los diferentes actores que permiten que las cosas se den. Y, como resultado de lo anterior, crecerá tu seguridad personal y la confianza en tus medios.

Piscis

El Colgado

El sentimiento de sacrificio es común en personas tan sensibles como tú, en que la adversidad de la vida los afecta de manera importante y los hace sentir como especialmente tocados por un destino aciago, cuando no es otra cosa que la misma experiencia que viven muchos, pero con distinta reacción. Sería nefasto que pensaras en algo atribuible solo a ti, sin entrar a compararte, a veces, es bueno mirar al prójimo.