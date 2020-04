Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Estarás abrumado por la carga de trabajo y presiones debido a que siempre quieres hacer todo al mismo tiempo, por eso necesitas relajarte y organizar mejor tu tiempo. Ten cuidado con los dolores de cabeza y nervios. Recibes dinero extra por una deuda del pasado. Compras boletos de avión para salir de viaje con tu pareja; considera que los mejores momentos de tu vida ocurren cuando los disfrutas con la persona indicada. Toma en cuenta que hay que darle tiempo al tiempo, y más en el amor. Continúas con la dieta y piensas en hacerte una cirugía estética. Te buscan para ofrecerte un proyecto de trabajo que implica vivir en el extranjero. Tendrás un golpe de suerte el 21 de abril y será con los números 24 y 59. Porta un objeto de plata y vístete con colores fuertes para incrementar tu fuerza espiritual.

Tauro

Tendrás una semana de cambios radicales en cuestión laboral y de muchas ocupaciones o exámenes escolares. Pese a ser muy carismático y gentil con las personas, te rodean las envidias, por eso necesitas protegerte y nunca confiarte; trata de ponerte mucho perfume el 21 de abril y usa ropa clara para que la energía positiva crezca en tu vida. Ya no te preocupes por lo que piensan de ti, sigue así de original y verás que serás más feliz. Recibes dinero por un pago atrasado y te devuelven impuestos. Ten cuidado con los accidentes. Te busca una ex pareja para regresar y tener una relación más formal, pero recuerda que tu signo es tajante en sus relaciones y nunca piensa en volver, así que habla claro y termina bien. Los solteros tendrán una sorpresa de embarazo. Gozarás de un golpe de suerte con los números 01 y 29.

Géminis

Viene tu mejor época del año y te sentirás afortunado en todo lo que te rodea. Por fin sientes que la suerte está de tu lado y piensas en iniciar un negocio o trabajar los fines de semana. Cuidado con problemas de riñón, tu debilidad son las infecciones en las vías urinarias. Eres bueno para ayudar a los demás sin recibir nada a cambio, pero a veces abusan de tu buena persona, así que diferencia quiénes son tus amigos y quién sólo quieren abusar de ti. Piensas en tomar cursos de verano. Sigue con el ejercicio, te ayuda a estar mejor en todo. Ya no discutas con tu pareja, busca la mejor solución. A los solteros les vendrá un amor de Aries, Cáncer o Sagitario que será muy compatible. Tendrás un golpe de suerte el 21 de abril y será con un cambio de trabajo y dinero por lotería con los números 07 y 66.

Cáncer

Tendrás excelentes propuestas de crecimiento personal. Empieza a impartir clases para que te mantengas siempre bien actualizado de toda tu carrera universitaria. Evita los problemas de pareja y ya no seas tan celoso, recuerda que todos necesitamos nuestro espacio. Tendrás un dinero extra por la venta de una propiedad familiar. Te regalan una mascota. Preparas tu fiesta para junio, considera que éste será tu mejor cumpleaños. Sigue firme con la dieta, recuerda que tu punto débil es el estómago. Tendrás un golpe de suerte el 21 de abril, ese día será muy importante que portes un limón verde en tu bolsa para que la abundancia esté presente todo el tiempo. También llegarán amores nuevos y suerte en la lotería con los números 04 y 39. Ya no guardes rencores familiares, son tiempos de renovarse en todo.

Leo

Es momento de progresar en tu ámbito laboral, así que trata de hablar con tus superiores para que reconozcan tu desempeño y te den un aumento. Te invitan a salir de viaje en el verano. Paga cuentas atrasadas y deja en orden tus recursos. No seas tan rencoroso con tus familiares, aprende a olvidar y no darle importancia a tonterías. Seguirás con tu pareja y estarás muy estable. Si te encuentras soltero, conocerás a un amor de Piscis, Aries o Leo que será tu pareja ideal. Hablas con un abogado para arreglar una demanda laboral. Duerme más y deja el celular apagado. Tus números de la suerte son 28 y 77. Tu mejor día será el 21 de abril, tendrás mucha suerte en todo lo relacionado con proyectos de negocios. Vístete de color rojo para que se multiplique tu energía. Ayuda a tus padres y dales lo que necesiten.

Virgo

Te encuentras en una época de cambios positivos y en estos días te llegará una sorpresa que te llenará de felicidad, sólo ten cuidado con las envidias porque eres uno de los signos más perseguidos por este sentimiento; evita platicar todo lo que te sucede. Te invitan a salir de viaje para agosto y será alguien de Aries, Sagitario o Capricornio, con quien la pasarás muy bien. Sigue con la dieta y el ejercicio, que ya te ves de lo mejor. Acudes al doctor para hacerte una revisión: si eres mujer revisa muy bien el tema de las hormonas o una química sanguínea para descartar cualquier problema de infección; si eres hombre revisa tu colesterol y baja tu nivel de azúcar en la sangre. Recibes un dinero extra y será por la venta de un carro. Pagas la tarjeta y evitas gastar de más. Tu día de suerte es el 21 de abril.

Libra

Estarás bajo mucha presión laboral, recuerda que atraviesas por tu época de crecimiento personal y más porque los astros están a tu favor y en la era de tu signo; es muy importante no dejar nada para después y aprovechar esa racha de buena energía. Tu carácter te hace muy fuerte y siempre quieres resolver los problemas de los demás y eso a veces te pone de mal humor y con energías negativas; no cargues problemas ajenos y verás que tu vida se hará más ligera. Tu mejor día será el 21 de abril. Decides terminar con tu pareja y pasar un tiempo solo. Tus números de la suerte son 24 y 39, y trata de usar el color rojo intenso en tu ropa para atraer la abundancia. Respecto a las relaciones, conocerás a alguien de Escorpión o Capricornio que te hará sentir de lo mejor. Un familiar te pide prestado un dinero.

Escorpión

Te sentirás alterado por problemas personales, considera que tienes el poder de quitarte todo lo negativo, sólo necesitas concentrarte y vendrá a ti esa paz para sentirte mejor. Te llega un dinero extra para pagar una deuda de tu tarjeta de crédito. Toma en cuenta que tu signo es controlador de todo y más de su pareja, así que aprende a relajarte. Tu mejor día será el 21 de abril, y más en cuestiones de trabajo, ya que por fin te ofrecen un contrato nuevo que te dejará muchas satisfacciones, pero intenta ser discreto con tus planes para que no te llenes de energía negativa. Ya no riñas con tu pareja, sí te quiere pero debes darle espacio para que no se sienta presionada. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 13 y 28. Tu compatibilidad en el amor será con Acuario, Tauro y Cáncer.

Sagitario

Es tiempo de que retomes tus relaciones públicas para avanzar profesionalmente; cuídate de los chismes de gente de tu trabajo y protégete encendiendo una veladora roja el 21 de abril para cortar todo lo negativo. Te llega un amor nuevo de Aries, Leo o Libra y hablará de darte mucha seguridad y protección. Los casados tendrán algunos problemas por celos, así que traten de tener paciencia. Tus números de la suerte son 09 y 47. Serán días de renovación personal completa y para quitar todo lo negativo de amistades que sólo desgastan tu energía. Actúa cautelosamente con lo que firmas en contratos y créditos. Te extraña un amor del pasado que querrá volver, habla con él y cierra ese círculo. Cuida mucho a tu familia, recuerda que eres el pilar de su vida. Sigue con la dieta y el ejercicio, ya te ves de lo mejor.

Capricornio

Habrá muchos cambios en tu trabajo, recuerda que tu signo cruza por una etapa de inestabilidad en todo y por ello debes tener más paciencia. Seguirás con tu pareja actual, sólo que a veces te aburres y decides salir con más personas sin cortar tu relación, pero eso hace que siempre vivas confundido de no saber con quién estar, así que aprende a ser más fiel. Te busca tu padre para pedirte dinero prestado y que le ayudes con trámites del Seguro Social. Pagas deudas de tu tarjeta de crédito. Sabrás del divorcio de una hermana. Tu mejor día será el 21 de abril y vendrá un golpe de suerte con los números 12 y 88. Usa mucho el color rojo fuerte para que tu energía se encuentre más protegida. Un amor regresa a ti y te pondrás muy feliz. Procura estudiar más para los exámenes de tu carrera universitaria.

Acuario

Enfrentarás problemas con tus compañeros de trabajo debido a que tu signo es muy sentido y toma demasiado en serio las opiniones de los demás; aprende ya a quitarte esas energías externas y a diferenciar una crítica constructiva de un comentario envidioso; empieza a vivir sin rencores. Tendrás juntas con tus jefes para hacer cambios positivos en tu entorno laboral. Un amor del pasado te busca para quedar en paz contigo, recuerda que el Acuario siempre busca quedar en paz; aprende a hablar sin pelear. Te llega una sorpresa por parte un familiar que te dará mucho gusto. Tendrás un golpe de suerte el 21 de abril con el número 17 o 35. Recibirás un dinero por utilidades y comisiones. Recuerda que eres el consejero del Zodíaco y eso provoca que siempre te busquen para preguntarte sobre cuestiones amorosas.

Piscis

Habrá buenas energías alrededor de tu signo y serán días de buena suerte en lo relacionado con la firma de contratos nuevos y la llegada de un dinero por parte de tu trabajo. Analiza bien todas las opciones que se te presenten, pero evita presumir lo que todavía no tienes para que no se te sale. Te invitan a hacer un viaje en otoño. Tramitas un crédito para un departamento. Sabrás de un embarazo familiar que te alegrará. Cuidado con los celos, trata de no controlar a tu pareja para que después no caigas en pleitos sin razón. Los solteros conocerán personas muy compatibles con su signo. Vístete de colores fuertes para atraer la abundancia. El 21 de abril será de suerte respecto a las relaciones públicas y emprender un negocio, así que no lo dudes y ponlo, te irá de lo mejor. Tus números de la suerte son 07 y 88.