Abuelito de 88 años utiliza una grúa para visitar a su esposa en cuarentena

La pandemia del coronavirus ha marcado los momentos más duros del 2020, sin embargo no han faltado las conmovedoras historias, en las que las personas tienen actos valientes. Tal es el caso de un abuelito de 22 años, Nick Avtges, quien hizo lo necesario para visitar a su esposa en cuarentena.

El hombre usó una grúa para poder llegar hasta donde se encontraba su esposa y poder verla luego de haber sido aislada por la pandemia.

Nick Avtges visitaba a diario a su esposa Marion, de 85 años en el Maristhill Nursing & Rehabilitation Center, el centro de retiro en el que vive. Sin embargo, las visitas no pudieron continuar debido a que el lugar cerró los accesos producto de la crisis sanitaria que actualmente se vive.

My in laws are seperated right now due to Nursing home lock https://t.co/3aTr77Hz8f what @CAvtges arranged. Enjoy! It will be all over the Boston News tonight!@JaniceDean @WCVB @boston25 @7News #operationliftpapou pic.twitter.com/I3h6yp4EOK

