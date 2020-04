Cierra con éxito en tus metas de abril con estos consejos del tarot

Bien sea que este me no te ha ido tan bien como lo esperabas en el logro de tus metas, te has mantenido estable o te ha ido mejor de lo que esperabas, con una tiradas de cartas del tarot podremos darte una orientación de los que vendrá en el cierre de abril.

Con una carta para cada signo te daremos los consejos que te vendrán muy bien para cerrar con éxito este mes:

1. Aries (21 marzo -19 abril)

El Sumo Sacerdote

Escucha tu pensamiento más positivo y empieza a caminar. Medita y déjate guiar por tu voz interior. La sinceridad contigo mismo será tu mejor aliada, aplícala también para con los demás.

Estos son los cuatro signos más organizados del zodiaco El orden es muy necesario en todas las áreas y tareas y éstos son los signos que lo logran. Revisa si uno es el tuyo.

2. Tauro (20 abril – 20 mayo)

La Justicia

En este momento debes colocarte en el lugar del contrario. Muéstrate atrevido, desarrolla tu sentido del humor.

Es la ocasión perfecta para que deseches lo que no te interesa en todos los sentidos de la vida. Encontrarás el equilibrio que necesitas.

3. Géminis (21 mayo – 20 junio)

El Diablo

Es obligatorio que ahora busques en tu conciencia, sobre todo en tu parte más sombría y te desprendas de ella.

Es necesario que cambies tu punto de vista de la vida, no sigas distorsionando su significado. Todo lo que hagas debe apuntar a tu paz y a tu felicidad.

4. Cáncer (21 junio – 22 julio)

La Fuerza

La Tirada de Tarot del Progreso, éxito y felicidad hace especial énfasis en que utilices mucho entusiasmo para conseguir cada uno de los objetivos que te propongas.

Tienes el coraje suficiente para superar cualquier prueba con dificultad que se te presente.

5. Leo (23 julio – 22 de agosto)

La Torre

Es el final de un periodo que te indica un progreso. Libérate de todo cuanto no tenga importancia. Contempla con interés lo que provoca fracaso en tu vida y explora intensamente tus emociones.

Deja atrás cualquier cosa que te frene, reacciona y avanza, no permitas ninguna barrera.

Tarot para el éxito - Pixabay

6. Virgo (23 agosto – 22 setiembre)

El Carro

Estás en el camino del éxito. Controla el destino superando los miedos para lograr el triunfo.

La tirada de tarot te dice que estás evolucionando satisfactoriamente en ciclos que ya habías comenzado y te traerán mucha felicidad a partir del cierre de este mes.

7. Libra (23 setiembre – 22 octubre)

La estrella

Muéstrate fiel a tus principios, ten disciplina y confianza en ti mismo. El tarot de anuncia el éxito y felicidad.

El universo te ofrecerá los cambios que necesitas para que consigas tus propósitos. No dudes en cambiar eso que sabes que debes.

8. Escorpio (23 octubre – 21 noviembre)

La templanza

Toma conciencia de tus defectos y sé capaz de cambiarlos, uno a uno, por tus mejores cualidades.

El tarot te hace una clara advertencia que tendrás éxito en tus planes en la medida que seas capaz de dar. Sé generoso. Causa y efecto.

9. Sagitario (22 noviembre – 21 diciembre)

El Sol

Debes saber realmente lo que quieres y moverte enérgicamente con control mental hacia esa meta. Tu destino es ser feliz pero tienes que generarlo. Evita distraerte.

Trasládate, haz algún viaje y mantente con actividad. Verás como el éxito en lo que esperas llegará.

Los signos del zodiaco que siempre recuerdan el pasado Descubre si eres uno de ellos

10. Capricornio (22 de diciembre -19 de enero)

El ahorcado

Abandona los malos hábitos inmediatamente. El tarot te aconseja que superes los contratiempos, dejes atrás las distracciones y busques tu lado más transparente.

11. Acuario (20 de enero-18 de febrero)

El mundo

Olvida la hipocresía y tendrás un desenlace maravilloso. El mundo está lleno de contradicciones y de personas que hacen exactamente lo contrario a lo que dicen tus palabras.

Pero no te enganches con ese tipo de personas. Debes ignorarlos para salir adelante con tus metas. El éxito está más allá de las circustancias.

12. Piscis (19 de febrero-20 de marzo)

La rueda de la fortuna

Tienes demasiadas ideas, pero no concretas. Se debe a tu falta de concentración y de foco. Planifícate porque eres muy capaz y la suerte la tienes de tu lado.