Los 5 signos del zodiaco que sobrevivirán a un Apocalipsis zombie

Eres el signo más creativo, y uno de los más inteligentes. Siempre encontrarás una manera para sobrevivir, para salir de los problemas. Con tu peculiar manera de ver la vida y de enfrentar los problemas podrás sobrevivir sin problemas. Todos necesitará de un Aries en su equipo porque las estrategias más alocadas siempre serán las tuyas.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 21 de junio)

Eres uno de los signos con más fortaleza en tu ser. Eres implacable, tienes una inteligencia emocional que pocos poseen. No importa cuántos obstáculos se te presenten, siempre logras vencerlos. Tú no sabes qué es rendirse, no está en tu vocabulario esa palabra. Por eso en un Apocalipsis Zombie tú podrás vencer las adversidades y ser de los últimos supervivientes. ¡Bien ahí!

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Tu inteligencia te hará prevalecer en todo momento. Nunca actuarías de manera premeditada, ni darías pasos en falso. Todas tus acciones serían pensadas, calculadas, y tendrían un plan en todo momento. Jamás dejarías que le miedo te poseyera, al contrario, seguramente te convertirías en el líder. Todos querrían ser parte de tu grupo.

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario es libre, es independiente, y por eso tiene muchas posibilidades de sobrevivir. No estará atado a lo que fue, al pasado ni a las personas que no pudieron continuar en el camino. Ellos sabrán que la lucha es dura, y sobrevivirán con ese pensamiento. Con esa habilidad en donde no se apegan a lo que ya no está.

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero):

Tienes de los mayores instintos de supervivencia que existen, jamás dejaría que lo venciera un Apocalipsis Zombie. Tienen una habilidad especial para pelear por aquello que aman, por seguir en el camino aunque no estén siempre felices. Tal vez no es el signo que lucha con cuna sonrisa eterna en el rostro, pero definitivamente siempre estará puesto para cualquier batalla.

