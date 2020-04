Las mujeres que pintan son capaces de ver paz en medio del caos

La humanidad está pasando por momentos en los que parece que todo está repleto de malas noticias. SIn embargo, hay quienes son capaces de sacar lo mejor dentro del caos.

La actual pandemia por COVID-19 nos ha obligado a mantenernos en casa, lejos de nuestros seres queridos y del mundo exterior. Día a día la incertidumbre nos consume pero mientras que es inevitable pensar lo peor por momentos, el arte puede ayudarte a sanar de muchas formas.

Las mujeres que pintan lo saben pues las ha hecho capaces de ver paz en medio del caos

Mientras que algunas personas han optado por el ejercicio o la meditación, hay otras que han aprovechado el encierro para tomar un pincel y llenar un lienzo de color.

No es tan complicado como parece. Cuando eres capaz de transformar el caos en cosas hermosas, el mundo es tu lienzo. Las posibilidades para crear arte son infinitas y eso te hace increíblemente poderosa.

A través de los colores, sabes darle la vuelta a la situación más horrible. Te ha enseñado a ser resiliente y con ello, has aprendido a ser una mujer más empática y fuerte.

No es un invento; pintar agudiza tu mente y ofrece numerosos beneficios para tu salud. No importa si no eres experta. La pintura proporciona alivio del estrés; es una liberación emocional o una salida en medio del caos.

¿Sabías que expresarte a través de la pintura fomenta un enfoque más optimista de la vida? Es un motor para sonreír, te inspira para seguir creando y alcanzar el siguiente nivel y eso le da un sentido a la vida. Poco a poco aprendes a canalizar todas esas emociones negativas que pueden surgir frente a la incertidumbre y no hay mejor recompensa que el darte cuenta de lo aliviada que te hace sentir.

Porque no importa cuán favorables o desfavorables sean las condiciones, el encierro no es una prisión para ti. El arte te ha permitido ser libre y transformar los miedos más profundos de tu ser en algo hermoso.

