Militar de 99 años ganó la guerra más grande de su vida: la del covid-19

Ermando Piveta, de 99 años, se convirtió en el brasileño de mayor edad en recuperarse del Covid-19. . . El veterano de la Segunda Guerra Mundial salió del Hospital de las Fuerzas Armadas de Brasilia usando una gorra militar y saludando desde su silla de ruedas, en medio de una ovación del personal médico y el homenaje de un soldado con una trompeta. . . "Ganar esta batalla fue para mí más grande que ganar la guerra […] en la guerra matas o vives. Aquí tienes que luchar para vivir", dijo. Foto: Reuters #covid19 #pandemiacoronavírus #brasilcoronavírus #testimonioscovid19