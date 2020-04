Cursos online gratuitos para aprender Excel

Lo que hoy conocemos como Excel, es un programa digital de amor y odios. Estamos seguros que alguno de esos dos sentimientos son los que vienen a ti cada vez que escuchas la palabra Excel o cada vez que ves el ícono de un cuadrado verde con la letra X blanca en la mitad. ¿Nos equivocamos?

Es tanto el pánico que genera el nombre de ese programa, que entre nos, fueron pocos los voluntarios que se han animado a escribir un artículo que hablara sobre el popular programa de la compañía que está al mando de Satya Nadella.

Es innegable lo importante que es este programa para todas las empresas del mundo y sobre todo, lo fundamental y los puntos que le da a cualquier persona que lo sepa manejar. Así que te presentamos estos cursos online de Excel que te ayudarán.

La hoja de cálculo

Para empezar debemos entender que una hoja de cálculo es un programa que está en la capacidad de trabajar con números de forma sencilla y automática.

Para que esto sea posible, Excel utiliza una cuadrícula en donde a cada celda se le pueden introducir números, letras o gráficos.

Por ejemplo, para que puedas sumar una serie de números, solo hay que introducirlos uno debajo de otro, tal cual como si lo hicieras en una hoja de papel.

Luego, debes ubicarte en la celda siguiente, es decir en donde iría el resultado, y por medio de una fórmula, le ordenas a Excel que haga una suma de todos los números que tienes encima.

Puedes estar pensando que para hacer una simple suma, mejor usamos una calculadora o un celular, en vez de estar abriendo Excel e introducir datos y fórmulas.

En teoría podrías tener la razón, pero ¿Qué pasaría si te equivocas al introducir un número en una suma de 50 números?

Seguramente tendrías que volver a introducir todos los números y volver a sumar nuevamente. La idea es que en estos cursos de Excel gratis que vas a comenzar, seas ágil y por lo menos sepas que si en Excel introduces alguno de esos datos errados, pues no importa ya que simplemente corriges el dato y automáticamente Excel vuelve a calcularlo todo.

Cursos de Excel online

1. Aprende todo sobre las funciones de Excel

Actualmente Udemy es otra de las plataformas en línea más recomendadas para tomar cursos de Excel gratis.

Este en particular te ayudará a familiarizarte con las funciones más básicas o sencillas de esta aplicación de hojas de cálculo como aquellas que te permiten crear plantillas.

Sabrás cómo aplicar las funciones definidas como “fórmulas predefinidas” mediante las cuales entregas unos parámetros y consigues un resultado, lo cual es súper versátil.

No necesitas tener conocimientos en Excel; solo ameritas tener acceso a tu pc y a Internet para completar este programa exitosamente y bajo tu propio cronograma.

Para acceder a este curso gratis de Excel, ingresa aquí.

2. Excel: sus fundamentos y herramientas

Digamos que este es un curso idóneo para quienes se están estrenando en el uso o funcionamiento de Excel.

Su nivel de aprendizaje es básico, pero esto no significa que no te resultará provechoso o que no terminarás aprendiendo un sinfín de cosas importantes del programa.

En esencia sus instructores te enseñarán a completar las operaciones más sencillas mediante el uso de fórmulas, así como el manejo de los formatos y la presentación de los resultados.

Durante sus clases aprenderás por qué los gráficos de Excel son idóneos para analizar datos, y cuáles son las fórmulas más usadas o destacadas.

Con este curso lograrás organizar tablas de datos y aprenderás cómo puedes usar Excel a nivel académico o profesional con éxito.

Otros beneficios de tomar el curso

No necesitas tener conocimientos previos para inscribirte en este programa virtual.

Una vez que lo termines estarás capacitado para realizar operaciones básicas de Excel, y te sentirás muy cómodo utilizando dicho programa para hacer tus cálculos.

Para acceder a este curso gratis de Excel, ingresa aquí.

3. Excel para gestión de datos

El enfoque de este programa se basa en el reconocimiento de la importancia de Microsoft Excel para tomar decisiones acertadas en función de una correcta gestión de datos.

A medida que vayas completando sus lecciones irás ganando conocimientos intermedios en torno al análisis de datos: desde su tratamiento hasta su agrupamiento, y mucho más.

Sabrás cómo manejar y crear tablas, gráficos dinámicos, así como dominar funciones de Excel, analizar hipótesis y vincular datos provenientes de otras hojas de cálculos apropiadamente.

La perspectiva de este curso es muy resaltante porque tomar buenas decisiones es vital en la llamada Inteligencia de Negocios, así que esto es algo que te resultará muy utilitario.

Otros beneficios de tomar el curso

Podrás agrupar datos en tablas que te permitan extraer información confiable para tomar decisiones de negocios asertivas y favorables.

Sabrás cómo crear plantillas y también cómo vincular otros datos externos en una hoja de cálculo.

Aprenderás cuáles son las utilidades de conversión de datos más usadas en esta aplicación.

Para acceder a este curso gratis de Excel, ingresa aquí.

4. Dostinhurtado.com

Este es el curso de Excel gratis de un videoblogger que es experto en diversos programas y softwares, que en la actualidad le causan a más de uno dolores de cabeza.

Bajo su lema, “El conocimiento es para todos”, este colombiano comparte de manera gratuita videos bastantes didácticos en su web y a través de distintos tutoriales, hace ver a cualquier programa como un juego de niños.

Como podrás imaginar, Excel hace parte de su gran repertorio y lo mejor es que acá puedes encontrar un curso de Excel básico.

Éste se compone de 12 videos y en el que aprenderás desde como abrir el programa, hasta manejar las funciones básicas de la aplicación y la validación de datos, lo que te convertirá en un experto de fórmulas y formatos más elementales del Excel.

Pero no todo para allí, si crees que esto es para novatos, nuestro amigo Dostin también te ofrece un curso de Excel avanzado.

En él te enseñará todo lo que está relacionado con los temas más complicados de este programa, como las macro, inventarios, formularios, variables, MsgBox, Combo box e incluso Checkbox. Este curso gratis de Excel también se compone de 12 videolecciones.

Para acceder a este curso gratis de Excel, ingresa aquí.

5. Curso de Excel Básico – Intermedio (Tutellus)

Este curso cuenta con una gran cantidad de tareas y ejercicios bastante sencillos y prácticos que te convertirán en todo un experto de Excel.

Cuenta con casi 4 horas de videotutoriales que están divididos en 73 clases. ¿Qué tan confiable es? Pues, 14.000 alumnos han hecho este curso y cuenta con una calificación de 4,2 sobre 5. Nada mal.

Y es que con este curso de Excel gratis, lograrás entender el funcionamiento de este programa de una manera ágil y eficiente.

En cada lección te darán las herramientas necesarias para que puedas poner en práctica todo lo que vas aprendiendo sobre las hojas de cálculo.

Asímismo, el curso posee recursos y materiales adicionales que pueden ser descargados de forma gratuita para que puedas practicar, incluso si estás fuera del curso.

Para acceder a este curso gratis de Excel, ingresa aquí.

6. Fundamentos de Excel para Negocios (Coursera)

Este curso de Excel gratis es un poco más avanzado que los dos primeros a los que hacemos mención. El curso es dictado por la Universidad Austral de Argentina y está dirigido a todas las personas que quieran conocer y estén interesados en conocer o profundizar en todas las ventajas que nos ofrece Excel.

El curso, que tiene una duración de dos meses y cuenta con una carga académica de tres horas semanales, tiene como objetivo aprender a ordenar y a manipular cualquier información que tengamos en el programa.

Te da herramientas para que podamos realizar cálculos matemáticos, estadísticos, así como trigonométricos, de probabilidad, financieros y como si fuera poco, hacer gráficos, imprimir reportes, entre muchas cosas más.

Lo interesante de este curso de Excel gratis es que fue diseñado por profesores, los cuales además de ofrecernos una visión académica del software nos mostrarán una visión más concreta de las posibilidades que nos brinda esta herramienta, ya que a través de la experiencia profesional que han tenido estas personas, nos harán comprender que la utilización empresarial de Excel está al alcance de nuestras manos.+

Para acceder a este curso gratis de Excel, ingresa aquí.

7. Excel avanzado: la importación y el análisis de datos

Si ya has tenido la oportunidad de manejar Excel y tienes uno que otro conocimiento al respecto, pues este es uno de los cursos de Excel gratis que más pudiese gustarte.

Está diseñado para que aprendas técnicas avanzadas de importación, consolidación y visualización de datos en Excel que provengan de otras fuentes, lo cual es muy práctico.

De esta manera estarás apto para extraer conclusiones favorables en base a la información que arroje dicha data.

Las nuevas técnicas de modelo de datos que se incorporaron en la versión de Excel del 2010 también estarán disponibles en este programa, de modo que no se te escapará nada.

También aprenderás la importancia de la automatización para que no tengas que trabajar doble, o repetir ciertos pasos cada vez que necesites actualizar algún dato.

Otros beneficios del programa

Aprenderás a configurar gráficos dinámicos y tablas para aportarles versatilidad y practicidad.

Al dominar las técnicas o estrategias más novedosas para analizar datos podrás mejorar tu inteligencia de negocios y potenciar tus proyectos personales o comerciales.

Básicamente sabrás como utilizar herramientas como Powerquery o funciones como Powerpivot, así como los slicers, y por si fuese poco sabrás cómo manejar la Big Data.

Para acceder a este curso gratis de Excel, ingresa aquí.

8. Análisis de datos: el diseño y visualización de los tableros

Los tableros te ayudarán a transformar datos sin recurrir a su procesamiento, y esto es precisamente lo que aprenderás en este programa.

Este es uno de los cursos de Excel gratis más provechosos que puedes tomar si estás inmerso en la toma de decisiones de negocios vinculadas a grandes datos.

Sin duda alguna entender el manejo de la Big Data te ahorrará malos ratos y te alejará de la toma de decisiones erradas o poco asertivas que comprometan el curso de tus labores.

Mediante estas lecciones de Excel avanzado aprenderás a usar los gráficos de líneas y barras, así como los de superficie o tendencia, y hasta las pirámides de visualización.

Otros beneficios del programa

Conectarás datos desde varias fuentes de origen como un administrador de contenidos, o una web, por solo mencionar unas cuantas.

Dominarás un par de técnicas de ciencia de datos y sabrás cómo crear tablas dinámicas para potenciar el análisis de datos.

Para acceder a este curso gratis de Excel, ingresa aquí.

9. Análisis de datos: llevándolo al MAX

Este es uno de los cursos de Excel gratis que incluye la realización de ejercicios o prácticas para reforzar el proceso de aprendizaje virtual.

Con este aprenderás las mejores técnicas para visualizar y analizar datos en Excel mediante tablas dinámicas, gráficos, búsquedas de rangos, y todo sin equivocarte.

También te enseñarán cómo Python –el cual es un lenguaje de programación muy utilizado hoy en día- puede darte una mano en torno al análisis y manipulación de la data.

Otros beneficios del curso

Serás más productivo en tu trabajo porque ya no tendrás que invertir largas horas en el análisis de datos.

Podrás tomar mejores decisiones de negocio con tan solo entender cómo funcionan las hojas de cálculo de esta aplicación de Microsoft.

Sabrás cómo emplear Python para manipular mejor los datos a tu cargo.

Para acceder a este curso gratis de Excel, ingresa aquí.

10. Fundamentos y herramientas de Excel (edx)

Certificado por la Universidad Politécnica de Valencia. En este curso de Excel gratis, aprenderás las herramientas más habituales, desde lo más básico, hasta gráficos, fórmulas, funciones y tablas de datos.

Además, conocerás cómo sacarle todo el provecho al popular programa informático de Microsoft. Si te animas a realizar este curso, sabrás cómo empezar a trabajar en Excel y a realizar las operaciones básicas usando todas fórmulas del programa.

Te explicarán a manejar los formatos de Excel y a presentar resultados usando los gráficos para el análisis de datos. Igualmente, te enseñarán a trabajar con las fórmulas más usadas de Excel para que puedas manipular y organizar tablas de datos.

El curso tiene una duración de 8 semanas y allí tendrás que dedicarle al curso por lo menos 3 horas semanales para que cuando lo finalices, tengas la capacidad de realizar operaciones básicas en Microsoft Excel y puedas estar familiarizado con las herramientas de este programa.

Para acceder a este curso gratis de Excel, ingresa aquí.

11. Excel avanzado: importación y análisis de datos (edx)

En este curso de Excel gratis sobre análisis e interpretación de datos, encontrarás técnicas avanzadas de importación de datos y múltiples estrategias para consolidarlos, importarlos y prepararlos para que puedas extraer las conclusiones que necesitas.

Un valor añadido de este curso es que los casos de estudio son basados en casos reales profesionales, lo que muy seguramente le añade credibilidad a éste.

Además, este curso de Excel gratis brindará herramientas y técnicas de modelo de datos e importación avanzada de Excel las cuales te permitirán trabajar de forma mucho más cómoda y ya no importará si tienes grandes volúmenes de datos repartidos en varias tablas.

Pues lograrás automatizar la importación, para que así no tengas que repetir los pasos cada vez que actualices los datos. También, en este curso verás las diferentes opciones que existen para configurar tablas y gráficos dinámicos en Excel.

Todo esto te permitirá implementar inteligencia de negocios en los diferentes proyectos de una organización, con lo que te aseguramos que sorprenderás a cualquier persona gracias a todo lo que aprenderás en este fascinante curso.

Para acceder a este curso gratis de Excel, ingresa aquí.

12. Excel aplicado a los negocios (a nivel avanzado)

Lo primero que debes saber es que este curso sí requiere conocimientos básicos o intermedios en Excel. Esto se debe a que tendrás que estudiar cuáles son las funciones avanzadas del programa para gestionar data, y así crear análisis asertivos en base a hipótesis, tablas y mucho más.

Mediante esta formación en línea sabrás cómo puedes vincular Excel con muchas otras aplicaciones (de bases de datos, archivos de texto, etc) además podrás consultar ejemplos reales para corroborar cómo Excel te permite entender mejor el ámbito de los negocios, de modo que su alcance empresarial es bastante amplio.

Para acceder a este curso gratis de Excel, ingresa aquí.