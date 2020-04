7 libros para hacer más llevadera tu cuarentena

View this post on Instagram

Hoy estoy en la #portada de #Gaceta de #ElPaisCali. Muchissimas gracias a @stefstarrt_ @elpaiscali @megustaleerco y a toda la #Colombia que me encanto' el alma! #lectoras #lectores #leer #leeresvivir #leeresvida #colombianlove #amocolombia #colombian #venecia #casanova #matteostrukul #novelahistorica #novelista #amoleer #historia #colombiaespasion #colombianas #colombianos #cali #bogota🇨🇴 #megustaloslibros #megustacolombia #venice #venezia #cover #picoftheday