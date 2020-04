Conoce cuáles son los signos listos para comenzar un gran emprendimiento según el tarot

Con la salida de una súper luna llena todo comienza a confabularse para la renovación de energía, lo que le permitirá a muchos signos del zodíaco comenzar con fuerza sus emprendimientos y aquí les indicaremos, con ayuda del tarot, como esa fuerza les asegurará el éxito.

Con una carta del tarot para cada signo diremos cuáles son los signos mejor aspectados en este sentido o si por el contrario, debes esperar un poco más para lanzarte a poner a andar ese proyecto que tienes en mente.

Cáncer

La estrella

Para este tiempo se te ha visto en silencio. Te has refugiado en el trabajo para avanzar en circunstancias espirituales que te han afectado. Pues déjame decirte que una oportunidad maravillosa viene para comenzar el proyecto que tienes en mente y la satisfacción alegrará tu corazón, todo los que en estos meses no has podido.

Piscis

El Hierofante

Tienes tiempo esperando el mejor momento para poner en marcha tu proyecto y ese momento nunca llegaba. Pues ya llegó y es como la cresta de la ola, cree y va a bajar muy rápido, así que aprovecha los días de abril que te quedan. Lo que ahorita emprendas será duradero.

Escorpión

El mago

Hay alguien esperando tu propuesta de trabajo y ese alguien será parav tí excelente aliado en tu comienzo. No le hagas esperar. Sé responsable y confía. Pero no te aferres al apoyo de esa persona, porque así como llegó se marchará. Aprovecha su impulso y al marcharse, agradece.

Géminis

La justicia

Siempre has tenido la costumbre deanalizar todo en busca de la verdad y la justcia. No te afanes porque tu justicia ha llegado. Conseguirás un nuevo trabajo, muy demandante, te absroberá mucho tiempo, pero te llenará de satisfacciones y vas a dominarlo a la perfección.

Lectura gratis del tarot. - Pixabay

Acuario

Fuerza

Eres una persona con muchos talentos y para cada uno tienes un sueño por desarrollar y una visión. Pero debes concentrarte primero en uno solo. Centra tus energías en ese que más te apasiona y verás los resultados muy pronto.

Libra

La sacerdotisa

Tienes la capacidad de ver potencial en otros, esto te ayudará a escoger los mejores talentos para tu proyecto. Solo necesitas ser muy humano en el trato laboral. Ten cuidado con los juicios y los abusos de poder.

Tauro

El juicio

Actualmente te encuentras llena de valor para hacer las cosas que quieres, aprovecha ese ímpeto para comenzar tu proyecto. Eso sí, cierra ciclos de trabajos o compromisos anteriores que puedan entorpecer tu nuevo proyecto.

Virgo

Fuerza

Es momento de que compartas tus conocimientos con los demás, recuerda que recibes lo que das y esto enriquecerá tu vida de manera exponencial. Eso re reflejará en lo laboral. Personas que ayudaste en el pasado te darán ahora una mano.

Capricornio

El mago

hace mucho tiempo has estado buscando respuestas y en este tiempo el universo te ayudará a encontrar la solución a esos problemas que han paralizado tu emprendimiento. Confía.

Aries

La rueda de la fortuna

Te encuentras entre dos oportunidades y te invade la duda, pero la observación y la intuición son tu mejores aliados y tomarás la mejor decisión. Una vez tomada, no mires para atrás.

Leo

El Sol

Necesitas hacer un cambio en tu vida que solo tu estás consciente que lo necesitas. Cuando cambies, verás que todo a tu alrededor cambiará también y esa energía estancada para la realización de tu negocio comenzará a fluir y se dará.

Sagitario

El emperador

Tendrás un despertar espiritual este mes que te ayudará a sentirte mejor en tu entorno laboral. A partir de allí verás como llega solita la ayuda que requiere para poner en parcha tu emprendimiento. Eso ya es un hecho.