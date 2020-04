Las mujeres del zodiaco que no siguen los consejos

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Eres un signo muy fuerte y empoderado. Contemplas los consejos que otras personas te dan, los consideras, y te juras a ti y al mundo que seguirás lo que te dijeron. Evidentemente no lo haces. No es porque tengas mal corazón ni porque no te importen las opiniones de otros. Simplemente tienes una manera de ver la vida que pocos pueden cambiar. Tu fortaleza de carácter te vuelven una mujer que no puede seguir caminos ya trazados.

Tauro (20 de abril al 21 de mayo)

Eres de las mujeres del zodiaco más tercas. Escuchas los consejos, pero no los sigues porque tú ya tienes un camino trazado en tu mente. No importa que te quieran disuadir, cuando tú te pones un objetivo lo cumples. No eres de las mujeres que dejan en palabras lo que dicen, siempre terminan cumpliendo. Esta es una de tus más grandes ventajas, y de las razones por las que los consejos no siempre te funcionan.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tú sabes qué quieres, cómo lo quieres y cuándo lo quieres. No importa que fuerzas astrales intenten disuadirte, tú jamás escucharás cuando sabes que tienes la razón. Las dudas te pueden aquejar, pero jamás dominar. Eres demasiado inteligente para saber cuáles son los caminos que te convienen y cuáles no.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Para qué necesitas a una persona que te analice la situación, cuando eres experta en ello. Si escuchas los consejos que te dan, pero para ponerlos en práctica deben pasar por un escrutinio de tu parte. Al final has consumido mucho tiempo evaluando los pros y los contras de todo, por ello los consejos que te dan ya los has contemplado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

Estás más abierta a escuchar los consejos, pero te cuesta mucho trabajo seguirlos. Si no siquiera cumples tus propios consejos internos, mucho menos los de otra persona. Terminas cayendo en lo que tú quieres hacer, en el goce, aunque sepas que no siempre este es el camino correcto.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Pides consejos, los escuchas, y haces lo que quieres al final. Siempre tienes la intención de seguir los buenos consejos, sabes cuáles son consejos que valen la pena y aún así parece no importarte. No lo haces de mal corazón, simplemente te falta fuerza de voluntad para salirte de tu zona de confort. Y aunque la ayuda externa sea buena, no pueden controlar tus acciones.

