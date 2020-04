Cinco ideas para hacer a tu niño un cumpleaños sin invitados

El aislamiento preventivo por el coronavirus es este año una de las razones por las que quizá toque celebrarle a nuestros hijos su cumpleaños sin invitados y en casa.

Pero eso no significa que la celebración sea menos especial, ni mucho menos que se deje de hacer.

A decir del portal Guía Infantil, cuando se trata de niños es mucho más importante mantenerles el ánimo arriba, hacerles sentir que son especiales, y que sus vidas son celebradas, por encima de toda circunstancia.

Por eso aquí proponemos algunas ideas para celebrar un cumpleaños infantil sin invitados y sin salir de casa.

1. Una torta (tarta, pastel) ¡que no te falte!

Se nos ocurren dos opciones. Una es que haga el pastel en casa involucrando al cumpleañero, o que se compre una básica y disfruten decorándola.

Involucra al cumpleañero en la elaboración del pastel. - Pixabay

Solo tendrás que tener listo los ingredientes y los elementos decorativos y dejar que tu hijo de rienda suelta a su imaginación.

Es muy buena idea tener a mano los dulces favoritos del niño, como distintos tipos de galletas, dandys, chocolates, caramelos y que él disfrute colocándolos al pastel.

2. Juegos favoritos

Es importante saber cuál es el juego favorito del niño y hacerlo con los miembros de la familia que estén en casa.

Puede ser jugar al escondite en la casa, o un juego de mesa para la misma cantidad de personas que estén en en el hogar.

3. Globos u otras alternativas

Que sea un cumpleaños sin salir de casa y sin poder recibir invitados no quiere decir que nos podamos colocar globos. Ellos son elementos que alegran la vista y que simbolizan fiesta.

Se pueden inflar en familia, decoralos con marcadores, hacerles caras o escribir frases con buenos deseos.

Si no tienes globos, haz el cartel de 'feliz cumpleaños'. Puedes dejarlo de sorpresa cerca de la mesa donde esté el pastel.

También puedes elaborar con cartulina o cartón, un sombrero de fiesta, tipo cono, para el cumpleañero.

Deja además que ese día el niño use su ropa favorita. Puede ser el disfraz que le encanta.

4. Cine en casa con pijamada

Es una excelente opción recopilar las películas que sabes que más le gustan al niño o que más quiere ver, para hacer una sesión especial de cine en casa, donde no falten las palomitas recién hechas y los pasapalos mientras todos ven películas.

El ciclo de cine se puede complementar con una pijamada en familia.

5. La videollamadas con los seres especiales

Que nuestros los queridos no puedan ir a la casa a celebrar, no quiere decir que no podamos hablar con ellos.

Coordina previamente la hora de llamada o videollamada con los abuelos, tíos, padrinos, amigos.

Puedes sentar al cumpleañero delante del móvil o del ordenador y que comience la ronda de llamadas. O también puede ser a la hora de cantar el cumpleaños para que lo hagan desde la distancia.

Tu niño se emocionará al ver y escuchar lo que sus seres queridos tienen que decirle por su cumpleaños y será un día que guardará en su memoria para siempre.