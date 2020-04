Las mujeres expertas en stalkear a quien sea, según su signo del zodiaco

CÁNCER (DEL 21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

El zodiaco ha elegido a estas mujeres porque aunque son tiernas, y cariñosas, también suelen ser un poco inseguras. Por ello prefieren tener todo claro para que las dudas no las atormenten. Si eres pareja de alguna de estas mujeres te conviene no tener ningún trapo qué estés intentando ocultar porque la verdad terminará saliendo a la luz. También son expertas en investigar todo sobre aquellas personas que están en su radar y por quienes no pueden dejar de suspirar.

TAURO (DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO)

Jamás les dirán a los demás que traman o que pasan horas en una computadora buscando aquello de lo que desconfía. Son muy orgullosas, y prefieren que las veas como mujeres fuertes, y llenas de confianza. Solamente aceptarán que tienen una habilidad innata a aquellas personas que sean muy cercanas. En total confiaran su más oscuro a dos o tres. Sin embargo, si necesitas ayuda para buscar información sobre alguien, estas mujeres son las adecuadas.

GÉMINIS (DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Tienen un miedo eterno a ser descubiertas, por ello son demasiado cuidadosas con su labor. Este signo es demasiado fuerte, no lo hace por inseguridad, y aunque a veces puede caer en la desconfianza su mayor razón es la curiosidad. Tienen una mórbida curiosidad sobre aquello que está aconteciendo en la vida de las personas que no le caen tan bien. Sí, no van a stalkear a su mejor amigo, solamente es a aquellas personas que se han ganado su enemistad. Por eso saben que un error puede ser la causa de su hundimiento.

ESCORPIO (OCTUBRE 23-NOVIEMBRE 21)

Ellos revisaran a las personas que aman. Son muy celosos por ser tan dominantes. Les encanta llevar la batuta de cualquier relación, sea amistad o en el ámbito amoroso. No les gusta mucho admitirlo, pero saben que son mujeres muy territoriales. Odian que otros se cuelen en las vidas de las personas que aman. Su mayor miedo es ser relegados y dejar de ser importantes para aquellos que son cercanos a ellas.

CAPRICORNIO (DEL 22 DE DICIEMBRE AL 19 DE ENERO)

Su personalidad tan metódica hace que se vuelvan expertas en el arte de stalkear a otros. Saben cómo hacerlo sin ser descubiertas, tienen todos unos pasos a seguir que las vuelven imparables. Parecen sacadas de una película de acción cuando se proponen descubrir los secretos de alguien. Deben admitir las mujeres de este signo que son mucho más sensibles y vulnerables de lo que quieren admitir. Son muy miedosas a ser lastimadas y por eso prefieren investigar antes de que suceda. Ellas más que inseguras, son demasiado desconfiadas de otros.

