Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

Seis de Copas

Semana apropiada para estrechar lazos afectivos con la familia, amigos y con todos aquellos que una u otra manera forman parte de tu círculo más cercano. Favorable además para ampliar tus relaciones con personas que recién conozcas y que puedan convertirse, en lo sucesivo, en personas queridas. Relaciones que excedan los límites de la amistad también son probables, dependerá de tu situación y condición actual.

Tauro

Cuatro de Bastos

La estabilidad en tu actividad laboral, profesional o comercial, será lo más representativo de esta semana y puede dar pie a que planifiques tus próximos pasos que puedan tender a consolidar esta situación y hacerla más permanente en el tiempo. Entre muchos factores determinantes, tu rol personal ha sido fundamental para llegar a este estado y seguirá siéndolo, en la medida de tu esfuerzo.

Géminis

El Juicio

Si te encontraras en el dilema de tener que definir, elegir u optar por algo que sea importante para ti y que pueda significar un cambio trascendente en este momento, confía en encontrar oportunamente la mejor opción. Ideas y alternativas no te faltarán, ese no es el problema, elegir lo mejor puede serlo. Pero no será así durante estos días.

Cáncer

El Carro

Encaminar tus pasos por el mejor de los senderos será lo habitual en estos días, entre otras razones la principal será porque ya has definido qué quieres hacer, cómo quieres hacerlo y sopesado tus medios y competencias. Confía en tus cualidades, serán fundamentales para sortear obstáculos emergentes o imprevistos y conseguir lo que te hayas propuesto.

Leo

La Luna

Evita tomar resoluciones que puedan ser trascendentes en este momento de tu vida, te costará ver las cosas con claridad y éso te puede llevar a errores y equivocaciones que, más adelante, puedas lamentar. Si la definición no es tan perentoria lo ideal puede ser diferir un poco tu opción y esperar con paciencia el transcurso de algunos días que te darán mayor luz y mejor nivel de consciencia.

Virgo

Paje de Copas

Amarse a sí mismo no es sinónimo de egoísmo, por el contrario, es un principio básico y fundamental para la trascendencia de la especie humana. Sin embargo, como seres sociales nos debemos también a los demás y la mejor manera de ponerlo en práctica es amando al prójimo y entendiendo que solos nada podemos conseguir, que dependemos también del colectivo.

El trabajo, independientemente de cual sea su naturaleza o forma en que lo realices, promete una semana de mejoras de todo tipo, como por ejemplo, ingresos de acuerdo al despliegue de esfuerzos o complejidad de la tarea. Si es por cuenta propia, esto será relevante y además si lo ejecutas con diligencia y acuciosidad, puedes estar sembrando para lo que venga más adelante y así no te falte en un futuro próximo.

Semana apropiada para los encuentros familiares y/o con amistades, para estrechar vínculos y renovar afectos e incluso conocer personas e iniciar nuevas relaciones de amistad o de alguna otra naturaleza. Esto se hace necesario, por lo que la sugerencia es que lo propicies, con todo tu manejo y disposición en este tipo de eventos, con el resguardo necesario de no ejercer un dominio notorio de parte tuya, solo facilitar las cosas.

Sagitario

Cinco de Bastos

Evita inmiscuirte en situaciones de conflicto en el lugar en que desarrolles tu trabajo o actividad profesional. Los ánimos estarán predispuestos a los altercados y malentendidos, a veces, sin razones valederas u objetivas, por lo que lo más recomendable es que no tomes partido, a menos que sea inevitable y necesario y, en este caso, si puedes, conviértete en pacificadora.

Capricornio

Nueve de Oros

Semana en que todos los esfuerzos desplegados en el trabajo y en otros ámbitos de tu vida, en que tu participación haya sido determinante, sobre todo en el período anterior al presente, se verán recompensados de una manera u otra. Será la recompensa por tu sacrificio. Intenta sacar de ésto una lección más e incorpórala a tu haber y llévala contigo, tal vez pueda servirte en otro momento.

Durante esta semana intenta actuar con moderación, el término medio en todo será la mejor manera de enfrentar estos días. En todo lo que hagas mantén la sobriedad como patrón de conducta. Se dice de la templanza que es una virtud, pero también representa el autodominio, el autocontrol, el dar apoyo, la amistad y eso a ti nada te cuesta, por el contrario.

Puede ser este un buen momento para realizar cambios en tu trabajo con mejores perspectivas futuras. Es el momento de atreverte, no se trata de demostrar osadía, si no buen juicio, análisis, sopesar los pros y los contras, pero predispónete positivamente para hacerlo, según sean tus aspiraciones. De todas maneras, y como sea, la vida siempre nos brinda nuevas oportunidades.