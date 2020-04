Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Enfrentarás muchos problemas en tu casa y con tu pareja este viernes, por eso te recomiendo no tomar decisiones cuando estés alterado para que después no te arrepientas. El elemento de tu signo es fuego y eso te genera un temperamento muy explosivo, trata de controlarlo. Este viernes te proponen un trabajo nuevo y mejor pagado. Durante el fin de semana no pienses en situaciones negativas; el sábado será ideal para que arregles tu casa y hagas cambios de muebles. Haz ejercicio en tu casa y olvídate de las dietas que involucran pastillas. Estarás nostálgico por un amor que ya no está contigo, trata de buscarlo. Tus números de la suerte con 09 y 41. Aclara tus sentimientos y no engañes a las personas que te rodean, recuerda que la confianza es la base de cualquier relación.

Tauro

Este viernes será de muchas energías positivas para salir adelante de cualquier situación por la que atravieses. Toma un curso los fines de semana para estar mejor preparado en el ámbito laboral. Trata de no enamorarte tanto si acabas de conocer a tu pareja, recuerda que la confianza se gana con el tiempo. Procura siempre escuchar los consejos de tus padres, porque ellos todo el tiempo querrán lo mejor para ti. Fin de semana de arreglar tu casa y comprar muebles. Revisa bien tus tuberías para que no haya fugas de agua, es una señal de que se te está escapando la suerte. En este fin de semana tendrás problemas con el estómago o el intestino, que son tu punto débil. Procura no prestar dinero en estos días. Tus números mágicos serán 06 y 21. Ten en cuenta que la verdad siempre sale a la luz, así que evita mentir.

Géminis

Fin de semana de sacar adelante muchas tareas pendientes de tu trabajo, a tu signo le falta administrar mejor su tiempo y siempre se le carga todo para el último momento. Serán tres días de sentirte pleno en todos los sentidos y más en lo amoroso, pero trata de no sabotearte a ti mismo y asimilar que eres un ser bendecido. Tus números de la suerte son 03 y 19, trata de combinarlos con tu día de nacimiento y usar mucho el color rojo. Un amor del pasado insiste en verte y tratar de volver, pero te recomiendo platicar y recuerda que todos cometemos errores. Gozarás de un fin de semana de lo mejor en cuestión familiar. Ya no hagas caso a los chismes que se dicen de ti, tu energía tiene la capacidad de tumbar las envidias. Un amigo te propone iniciar un negocio propio, hazlo para estar mejor en cuestión económica.

Cáncer

Durante tres días tendrás la suerte de tu lado, sólo evita hacerte la víctima en las situaciones de trabajo. Tu signo es de agua y eso te inclina un poco más al drama, así que procura ser menos intenso. Te llega una propuesta de trabajo mejor pagado y con importantes beneficios, trata de analizar a fondo todas las oportunidades para que tengas mayores ingresos. Los astros se juntarán para ayudarte a que el amor que tanto deseas llegue a tu vida; tus signos más afines son Escorpión, Sagitario y Piscis. Ya no le digas no a la vida saludable, recuerda que tu punto débil es el estómago, así que trata de llevar una buena alimentación y régimen de ejercicio dentro de tu casa para que te sientas de lo mejor. Tendrás un golpe de suerte con los números 00 y 23. Tata de usar más el color morado para que estimules la suerte.

Leo

Estarás melancólico y pensativo este fin de semana, esto es muy normal para tu signo, pero te recomiendo que encuentres un equilibrio para que no tengas ningún problema emocional. Haz ejercicio y medita en tu casa, eso hace que se alimente tu espíritu y las buenas energías lleguen más fuertes. Viernes de ajustes en tu trabajo, pon todo tu empeño para sacar adelante todo lo que se te pida. Recibes un dinero extra por la venta de un coche. Ten cuidado con los chismes entre tus amigos, trata de no platicar de más tu vida sentimental. A los Leo que están solteros les llegará un amor del signo de Escorpión, Aries o Virgo que será muy compatible. Aprende a conocer a tu pareja poco a poco y no ser tan intenso en la relación. Decides arreglar tu habitación. Tus números de la suerte serán 04 y 66.

Virgo

Trata de administrar mejor tu tiempo para que después no te veas presionado con los pendientes de escuela o trabajo. Te llega una propuesta de trabajo para los fines de semana, sólo trata de fijar bien tu salario para que después no tengas ninguna dificultad de pagos. Decides hacer cambios en tu actitud y eso te ayudará a estar mejor en cuestión de ánimo. Los Virgo son muy explosivos y no saben cómo controlarse, así que te recomiendo ir a terapia psicológica para que recuperes la tranquilidad. Tu mejor compatibilidad para el amor está en los signos de Aries, Géminis y Libra. Evita los vicios como el alcohol y el cigarro, eso no te dejará nada bueno. Procura empezar un régimen de ejercicio y alimentación para que te veas y sientas mejor. Tus número mágicos serán 00 y 30. Usa más el color amarillo.

Libra

Inician tres días de suerte para tu signo, especialmente con tus números mágicos que son 09 y 16. Usa más el color naranja y rojo. Viernes de reagendar todo lo que tienes en planes para este mes. Recuerda que tu signo necesita de una buena coordinación para que puedas realizar todo lo que requieres para estar mejor económica y anímicamente. Haces unos arreglos a tu coche. Administra bien los pagos que tienes pendientes para que no te quedes sin dinero. Recibes una invitación por parte de un amor nuevo, tu mejor compatibilidad será con los signos de Aries, Virgo y Acuario, así que deja entrar el amor a tu vida. Te recomiendo que el domingo pongas en orden todos tus papeles importantes. Ten en cuenta que no es momento de gastar en cosas innecesarias, mejor forma un fondo de ahorro para imprevistos.

Escorpión

Fin de semana de estar muy alegre y con buenas noticias a tu alrededor. Te hacen una propuesta para emprender un negocio, acéptalo y te irá de lo mejor en cuestión económica. Si no te sientes a gusto en tu relación amorosa, es momento de dejarla ir, recuerda que el amor se da sin ataduras y tú mereces estar feliz. Te inscribes en un curso de idiomas online, a tu signo siempre le gusta estar aprendiendo para lograr sus objetivos. Te llegan unos amigos de sorpresas para hacer una fiesta en tu casa. Tus números de la suerte son 04 y 23. La Luna es el regente de tu signo, por eso te recomiendo abrir tu ventana por las noches para dejar entrar su luz y que las energías positivas estén fuertes en tu vida. Recuerda que el signo de Escorpión vino a este mundo a proporcionar bienestar y seguridad a los demás.

Sagitario

Aprovechas el fin de semana para reacomodar los muebles en tu casa para que la energía circule con mayor facilidad. El viernes será un día muy intenso y de muchas energías cruzadas en el trabajo, así que evita a toda costa las confrontaciones con tus jefes y compañeros; además habrá juntas para cambios de puesto. Recibes un dinero extra por la venta de un coche o propiedad, trata de ahorrar. Sábado de tomar un curso de superación personal o idiomas. En el amor conocerás a personas muy compatibles con tu signo y eso te levantará considerablemente la autoestima. Te busca un familiar para pedirte un favor económico. Tus números de mayor suerte serán 06 y 81. Recuerda que tu signo tiene un don especial para hacer dinero y buen ojo para los negocios, así que trata de emprender tu propio proyecto.

Capricornio

Viernes de complicaciones en el ámbito laboral, así que trata de relajarte y no caer en provocaciones de tus superiores. El elemento de tu signo es la tierra, eso te hace explotar muy fácilmente cuando estás enojado; trata de pensar muy bien las cosas antes de decirlas. Decides cambiar de look. Tus números mágicos este fin de semana serán 03 y 19. Recibes un regalo inesperado por parte de un amor nuevo. Ya no te estreses por lo que dicen de ti, recuerda que tu energía es muy fuerte y eso te ayuda a defenderte de las envidias. En el amor seguirás conociendo a personas afines, pero por el momento no establecerás ningún compromiso. Cuida más tu dinero y no gastes de más en artículos que no necesitas. Es momento de comenzar con tu independencia económica, así que piensa en poner un negocio.

Acuario

Viernes de cambios en tu trabajo, este mes es muy importante para tu futuro y por eso necesitas ordenar todo lo que tienes pendiente. Decides tomar un curso los fines de semana para estar mejor preparado para el futuro. Cuídate de problemas de nervios y hormonales. Te viene un dinero extra este sábado. Tus números de la suerte son 02 y 11. Ya no platiques tanto tus logros para que no levantes envidias. Los que están en pareja gozarán de un fin de semana de mucho enamoramiento y estabilidad. Tu signo se caracteriza por ser impulsivo y tomar decisiones precipitadas, por eso te recomiendo siempre estar en paz en los momentos importantes de tu vida. Trata de meditar en tu casa, eso te ayudará a estar en paz y que todo lo negativo se despeje. El domingo será ideal para arreglar tu casa.

Piscis

Fin de semana de mucho trabajo y arreglar asuntos personales. Tu signo es siempre uno de los mediadores en los problemas familiares y este fin de semana ayudarás a resolver un conflicto en tu casa. Te llega una propuesta de trabajo. Haces unos trabajos por tu cuenta que te dejarán un dinero extra. Tus números de la suerte son 05 y 23. Trata de inscribirte en cursos en línea para aprovechar tu tiempo en casa y estar mejor preparado. También necesitas hacer actividad física, así que busca rutinas en Internet. En el amor eres muy apasionado y sexual, pero con una disposición insegura y celosa, por eso necesitas siempre tener a la pareja ideal a tu lado. Tu mayor compatibilidad está en los signos de Escorpión y Acuario. Tu propósito de estos días es cuidar tu salud y buscar el equilibro en tu vida.

