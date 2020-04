Greta Thunberg es asperger y está muy orgullosa de serlo

Siempre comprometida con las más nobles causas, Greta Thunberg, ayer, un día antes del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, aprovechó para recordar lo profundamente orgullosa que se siente de serlo.

Así lo expresó la activista medioambiental sueca de 17 años.

When haters go after your looks and differences, it means they have nowhere left to go. And then you know you’re winning!

I have Aspergers and that means I’m sometimes a bit different from the norm. And – given the right circumstances- being different is a superpower.#aspiepower pic.twitter.com/A71qVBhWUU

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 31, 2019