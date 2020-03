Marjorie De Sousa solidaria con sus raíces españolas por el Covid-19

View this post on Instagram

Así nos acostamos esta noche!!! Debo decir que tengo muchos sentimientos por esta hermosa tierra España 😭 que forma parte de mi sangre. Abuela hermosa Mila cómo te extraño, tíos, primos, amigos ❤️todo estará bien, estaremos bien. Ruego señor por ❤️🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 TODOS LOS PAÍSES QUE EN ESTE MOMENTO VIVIMOS EN ESTA INCERTIDUMBRE.🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻Escucha este hermoso canto que sale del alma, lo tomamos como una oración para ti padre mío. Te pedimos padre 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 no nos dejes, ayudamos, regálanos claridad, amor incondicional, fuerza, Luz, pero sobre todo mucha FE. Se que tus manos curan a todos los q hoy están enfermos, se que tú estás con todos nosotros que hoy solo sentimos miedo. Padre solo tú puedes sacarnos de esto. Bendita esta hermosa voz y gracias por regalarnos tu canto 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 ARRIBA MUNDO 👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻 vamos juntos a pasar esta prueba. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #sisepuede #yopuedo #encasa #yomequedoencasa #losamo #quedateencasa #losiento #perdóname #teamo #gracias #detumanoseñor #Repost @sergionovelli with @make_repost ・・・ Una oración a “la española” para dormir tranquilos. #amen