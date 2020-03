Un meterorito de gran tamaño pasará muy cerca de la Tierra

Como si la pandemia del coronovarisus no fuera poco, la población mundial tiene otro motivo para estar preocupada: Un meteorito de gran tamaño pasará a una distancia seis veces mayor que la que nos separa de la Luna lo que ha sido considerado de preocupación por los expertos.

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, más conocida como NASA, ha especificado que se trata de un objeto de 1,8 y cuatro kilómetros de diámetro. Es una medida suficiente mente grande como para generar alarma. De hecho, en el momento de su descubrimiento los científicos expresaron textualmente que si impacta con la Tierra: ”Podría causar efectos globales".

No obstante, los expertos también piden a la población no entrar en pánico porque los estudios que se han realizado han dado como resultado que por ahora no representa peligroso. Para calmar a las personas, los científicos han publicado que cada semana decenas de objetos se aproximan a la Tierra sin causar daño alguno.

El meteorito se trata de un tema bastante complejo

Los científicos manifiestan preocupación, pero a la vez llaman a la calma - Agencias

El meteorito bautizado como ‘52768 (1998 OR2)’ e importante mencionar que habitual que el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS, por sus siglas en inglés) de la nada califique a algunos objetos espaciales como peligrosos.

El tema es bastante complejo porque los científicos manifiesten preocupación y al mismo tiempo llamen a la población a mantener la calma. Todo indica que el meteorito pasará como tantos otros objetos sin causas daño alguno.

Los expertos de la NASA se comprometieron a mantener informada a la población sobre todos los detalles de este importante evento que, como dijimos se presentará para finales de abril. Lo más recomendable es confiar en las autoridades y mantener la mente positiva en el hecho de que no es la primera vez que un objeto de esta magnitud viaje cerca de nuestro Planeta.

