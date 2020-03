Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

Siete de Oros

En todo aquello que en el pasado cercano has desplegado un esfuerzo importante y adicional, y además prolongado, comenzará a dar sus frutos en estos días. Será la recompensa apropiada a tu trabajo. Intenta sacar la experiencia que de esto derive y, en consecuencia, la enseñanza que te permita ponerla en práctica, según tus deseos, en alguna otra ocasión.

Tauro

Dos de Espadas

Un conocido refrán señala “en la duda abstente”, llevado a la práctica durante estos días, significa que ante un evento en que debas decidir algo importante para ti, máxime si significa un cambio no menor, te costará ver la mejor opción. Pide ayuda a alguien cercano y de confianza o, si puedes, demora la elección un tiempo apropiado en que puedas ver mejor resguardados tus intereses.

Géminis

La Sacerdotisa

Durante estos días tendrás una ayuda adicional en todo aquello en que tus capacidades laborales e intelectuales estén, en algún modo, puestas a prueba. Me refiero a la intuición, o expresión clara de aquel comentado sexto sentido, que estará manifestándose de manera categórica. No lo descartes ni desestimes, puede ser una valiosa ayuda.

Cáncer

Nueve de Copas

Estos días serán lo suficientemente tranquilos y estables para pensar en aquellas cosas o situaciones que, en el pasado no tan lejano, te jugaron una mala pasada, con todas las consecuencias anímicas que arrastraron. Tu pensamiento debieras disponerlo para, en lo sucesivo, evitar lo que puedas evitar y rectificar, en consecuencia, conductas y procederes.

Leo

El Sumo Sacerdote

Personas como tú siempre tendrán la ocasión de enseñar lo que saben, formal o informalmente. Quizá sea algún común a todos, en algún momento de nuestras vidas. Pero, lo tuyo deriva de tu personalidad y carácter, que no pasa inadvertido y que lleva a pensar a los demás en que esta cualidad forma parte de ti. Es, por cierto, una gran responsabilidad.

Virgo

El Carro

Durante esta semana, y más que de costumbre, te sentirás dueña de tu vida y de tus actos, conduciendo tus quehaceres y responsabilidades según lo definas y sin que nadie puedas cuestionar tu proceder, ya que es inobjetable según los parámetros propios de los seres humanos. Esto puede ayudarte a definir tus pasos en pos de tus planes y proyectos con resultados más que satisfactorios.

A tu habitual dificultad para elegir, resolver, definir, lo importante y lo superfluo, se sumará en esta semana una falta de claridad adicional que te impedirá ver la mejor opción, si fuese posible, dilata por un tiempo una definición que te comprometa o traiga alguna consecuencia negativa con posterioridad.

Escorpio

Cinco de Bastos

Evita, en la medida de lo posible, cualquier altercado inconveniente o situación de conflicto en tu trabajo y entre tus familiares y amigos. Las consecuencias de no hacerlo son impredecibles, por lo que lo mejor será no inmiscuirte, no participar, hacerte a un lado y, tal vez, en otro momento analizar los porqué de todo esto y quizá analizarlo con la cabeza y el temperamento frío.

Durante estos días se harán presentes, ocasionalmente, algunos síntomas de apatía e introversión, poco comunes en tí. Esto, afortunadamente, no marcará una tendencia, serán solo episodios. Debieras hacer un esfuerzo adicional para que esto no trascienda al círculo más cercano de tu familia y amistades, pues les costará entenderlo y se preocuparían. Por lo demás, después todo vuelve a lo habitual y aquí no ha pasado nada.

Capricornio

Paje de Oros

Cuida tu estado físico y emocional, pues más vale prevenir que curar. Esto no es un augurio de enfermedad, solo una recomendación necesaria. Puede ser oportuno ver tu alimentación, tu actividad física, tu descanso, tus horas de sueño, tu visita al médico y todo aquello que abunde y no dañe y que, en esta materia tan vital, literalmente hablando, es siempre necesario.

Acuario

El Juicio

De vez en cuando la vida nos presenta encrucijadas, en que la única alternativa es optar y, habitualmente, entre pocas variables. Si durante esta semana se presentara esta, a veces, incómoda situación, no temas equivocarte, estarás alerta y consciente para definir lo mejor, aquello respecto de lo cual, en lo sucesivo, no tendrías porqué arrepentirte, por el contrario, felicitarte.

Piscis

El Colgado

No apures los procesos, ni los ciclos, ni menos lo que podrías esperar con ansiedad. Esta semana todo parecerá más lento, objetiva y subjetivamente. La actitud más apropiada será aceptar aquellos ritmos o tiempos en que tengamos poca injerencia. Si esto constituye un sacrificio es porque así debe ser y no según nuestros deseos.

