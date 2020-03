Podcasts para disfrutar en el encierro que impone el coronavirus

Imaginas las historias en ocasiones es mucho más entretenido que verlas. De no ser así no existieran cada vez más amantes de la radio por internet.

Por eso aquí sugerimos algunos podcast de calidad para disfrutar en el encierro preventivo para evitar contagios de coronavirus.

El material auditivo muchas veces permite disfrutar de excelente contenido sin dejar de hacer las tareas diarias mientras se escucha.

El diario The Guardian ofreció su lista de podcasts recomendados por criterios de contenido como:

"Consejos prácticos, entretenimiento, sentido de cohesión social y recordar a las personas lo bueno del mundo durante estos tiempos extraños y aislados".

13 minutos para la luna

Este podcast es de la BBC Mundo y es un recordatorio de lo que puede hacer una comunidad determinada inspirada en un gran líder.

Hubo 13 minutos desde que el módulo de aterrizaje lunar Apolo 11 cuando se separó de la nave nodriza hasta que aterrizó en la superficie de la luna.

El podcast nos lleva, en detalle, a esos 13 minutos, con audio original, nuevas entrevistas y entrevistas archivadas de muchos de los que estuvieron allí. También hay música original del gran Hans Zimmer.

Escuchar podcast le permitirá viajar por el mundo con su imaginación. - Pixabay

El príncipe de la jungla de Delhi : otro tipo de exilio

¿Era un mito urbano o era real? Generaciones de periodistas escucharon la historia de los conductores, reparadores, vendedores de té.

La historia era que en el bosque en los límites de la ciudad de Delhi, aislada del mundo, vivía un príncipe, una princesa y una reina.

Se decía que eran los últimos de una distinguida línea real musulmana chiita. Antes de mudarse al palacio del bosque en ruinas, se habían establecido en la sala de espera de primera clase de la estación de trenes de Delhi. Mientras estaban exiliados en la estación, exigieron que se reconociera su linaje.

Ellen Barry, una periodista del New York Times, revela esta historia salvaje y a veces inquietante con gran cuidado y sensibilidad en la serie de tres partes para el Daily, The Jungle Prince of Delhi. Es una historia de familia, patria y trauma.

WeCrashed : lo que sube debe bajar

Esta es la historia del gigante del coworking WeWork y su fundador y ex CEO, Adam Neumann, quien llevó a la compañía desde el inicio de la sala de estar a un éxito de taquilla valorado en $ 47 mil millones, antes de que la arrogancia la arrojara en picada masiva.

Esta serie de seis partes es una visión realmente fascinante de los charlatanes y estafadores del mundo de los negocios, desde discípulos "disruptores" hasta cazadores "unicornios", y la forma en que todo prospera y se evapora.

The Cut los martes : como una conversación entre tus novias más inteligentes

Su presentadora, Molly Fischer, ahora dejó el programa, pero mientras estaba al timón, The Cut los martes brindó 48 episodios compulsivos de debates bien informados, feministas y divertidos.

Puede parecer que todos los temas centrados en las mujeres deberían ser pesados, pero a menudo aquí no lo son. Comience con el episodio sobre el vello púbico para una charla que a menudo se ha mantenido en privado, hecha pública.

Morir por sexo : amor en tiempos de cáncer

Molly es diagnosticada con cáncer de seno en etapa IV, deja su matrimonio infeliz de 15 años y se embarca en una serie de aventuras sexuales, luego se sienta en un estudio y le cuenta todo a su mejor amiga Nikki.

Comience desde el episodio uno, pero el episodio dos es cuando se agarrará de los costados riéndose y / o muriendo de vergüenza. Es una gran reflexión sobre lo que significa sentirse vivo, incluso cuando la muerte está a la vuelta de la esquina.

Con estas sugerencias de podcast garantizamos que se olvidará por largos ratos del coronavirus, de la situación global, estimulará su creatividad, se divertirá, reflexionará y viajará por el mundo sin sentir el encierro.