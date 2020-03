Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Síguelo en su Facebook.

Pide tu hora al: +56 99226 7881

Aries

Cuatro de Espadas

El descanso debiera relacionarse armónicamente con el gasto de energía producido por lo que cada cual realiza. A mayor actividad, un descanso bien proporcionado. Esta fórmula no es mágica, casi es de sentido común, pero, a pesar de ello, no siempre se contempla. Unido a ésto una alimentación sana, el ejercicio o actividad física, son fundamentales. Si no se adquiere ésto como un hábito, la falta de salud se hará presente.

Tauro

Diez de Espadas

La vida siempre nos plantea claroscuros, períodos buenos, otros no tanto, nos da a probar de lo dulce y de lo agraz. No siempre está relacionado con lo que hacemos o dejamos de hacer. El acero se templa desde el extremo calor al frío que congela y así adquiere su conocida dureza. Por un momento pensemos en la semejanza del proceso y, principalmente, en su fin.

Géminis

Cuatro de Bastos

Se inicia un período de estabilidad en tu actividad profesional o laboral, te permitirá sacar adelante tareas, planes o proyectos en que se necesita un especial estado anímico para ordenar las ideas y ponerlas en práctica, a fin de obtener los mejores resultados posibles. Principalmente aquellos que se puedan proyectar a más largo plazo.

Cáncer

Tres de Espadas

El dolor es un eterno y odiado pasajero que toma el mismo tren que nosotros, no siempre está presente, pero va y viene, se aleja, se acerca, se hace notar, se ausenta. Pero, en ese ir y venir, estamos obligados a desarrollar nuestra vida de la mejor manera, a pesar de él. Pareciera que es nuestro sino, ineludible, y contra ésto nada podemos hacer.

Leo

Cinco de Oros

Un período complejo es ineludible. Las razones pueden ser múltiples y diferentes, pero una u otra afectan y deterioran nuestra calidad de vida. El dinero muchas veces es protagonista de estas situaciones, sobre todo si nos falta para llevar a cabo algún plan. Pero la rueda de la vida gira y el cambio es sinónimo de promesa y las promesas, generalmente, se cumplen.

Virgo

La Luna

Evita definir o tomar decisiones de cierta trascendencia en estos días, te faltarán elementos de juicio y, de los que dispongas, te darán imágenes distorsionadas de la realidad, lo que puede constituir un riesgo posible de evitar si pospones por unos días la acción a seguir. La opción de la espera es la más recomendable en estos casos.

Libra

La Fuerza

Durante estos días se harán manifiestos dos factores importantes y determinantes para llevar a cabo cualquier propósito o plan, con muchas posibilidades de éxito. El primero es tener suficientemente claro, sin dejar nada por prever, lo que se pretende conseguir. Y el segundo es la tenacidad para alcanzarlo, sin decaer ni menos abandonar el objetivo.

Escorpio

As de Bastos

El amplio ámbito de lo profesional, laboral, comercial, se verá favorecido en estos días, sobre todo si está provisto de algún componente nuevo. Por ejemplo, un proyecto, un cambio de trabajo o de actividad, algún emprendimiento, explorar en ciertas áreas en que haya algún conocimiento previo, evitando de plano la improvisación, que nunca será un recurso a considerar.

Sagitario

Rey de Oros

Las personas como tú, generalmente, consiguen lo que se proponen, pues están de múltiples atributos. Entre otros, el optimismo, la fe en sí mismas y, además, una cuota importante de positivismo cuya base es lo práctico, lo que se sustenta, principalmente en los hechos. Con todo ésto y lo prometedor de estos días será una suma infalible.

Capricornio

Paje de Bastos

Buen período para afinar los detalles que puedan faltar para proyectarse en lo laboral o profesional para este año. Condiciones para perseverar y conseguir lo que te propongas no te faltan. Algo que debes controlar son tus altibajos anímicos que, no siempre, se relacionan con lo práctico del día a día. Busca algo que te ayude en ésto y podrás avanzar con mayor fluidez.

Acuario

Tres de Oros

Mejoras en tu vida laboral o profesional, fruto de tu esfuerzo constante y permanente en tu desempeño y resultados. Se verá reflejado en reconocimientos y, eventualmente, en arreglos económicos que potenciarán aún más tus cualidades personales en este ámbito y en muchos otros.

Piscis

Nueve de Oros

Comenzarás a cosechar el fruto de tus esfuerzos, desvelos y pesares de los últimos tiempos. La vida no es en blanco y negro, siempre habrá matices, lo suficientemente alentadores para no decaer y ser más “porfiada” que los mismos hechos. Disfruta de tus logros, tan merecidos, te los has ganado.

