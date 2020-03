¿Cómo operan restaurantes y cafeterías en Ecuador por emergencia de Covid-19?

Existe una amplia preocupación de todos los empresarios del país así como internacionales por las medidas adoptadas ante el coronavirus. Restaurantes y cafeterías de Ecuador buscan una solución.

En la última rueda de prensa digital del Gobierno Nacional se dijo que está prohibido el funcionamiento de patios de comida con usuarios, lo único que se podrá hacer es entregar los pedidos a domicilio a repartidores desde una zona de acceso especial previsto en los centros comerciales.

En entrevista con FM Mundo, Leandro Buratovich, representante de restaurantes, se refirió a las medidas tomadas ante el Covid-19 en Ecuador.

"Cabe destacar que no todos los restaurantes tenemos servicio a domicilio como lo ha planteado el Gobierno nacional. Aún así eso representa apenas entre el 5 y 10% de las ventas diarias de un local de comida", destacó el empresario.

Según Buratovich, se han considerado seis puntos como un acuerdo y propuesta al Gobierno.

1) El gremio está de acuerdo con todas las medidas dispuestas para precautelar la salud de toda la ciudadanía y por lo tanto se cumplen las normas dispuestas.

2) Solicitamos que el Estado nos ayude en cuanto al pago de impuestos al SRI.

3) Analizamos el pago de sueldos a trabajadores ya que al dar servicio a domicilio no estaremos con el personal al 100%, además no todos contamos con el servicio de puerta a puerta. No sabríamos cómo pagar a quienes se quedan en casa si no estamos operativos para obtener los recursos.