Michela Pincay en cuarentena tras regresar de España

Cuarentena conmigo baby. Si? . . . No les puedo decir “no viajen” porque se que cuando uno planifica un viaje influyen muchos factores y no es tan fácil modificarlo, solo cuídense y cuiden a los suyos, no nos cuesta nada solicitar un examen al llegar (yo lo pedí desde que estaba en España para que al llegar me lo hagan), guardarnos en casa unos días para descartar cualquier situación que se pueda complicar luego 🙌🏼 si tienes tos, gripe, eres alé[email protected] (ese es mi caso) o lo que sea y has estado en zona de riesgo pide el examen o sométete a cuarentena voluntaria (yo lo hice desde que pisé el país y a pesar de que salió negativo el exámen), ayudemos todos a controlar esta situación! En mi caso soy alérgica y siempre que estoy en el frío me da tos pero quise descartar el Covid-19 y de verdad es mejor que lamentarse luego! Sigan las normas y sean RESPONSABLES ✌🏼