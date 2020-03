3 signos del zodiaco que tendrán que cuidar más su salud mental los próximos días

Aries

Intenta no estresarte, Aries. Sin embargo, es algo inevitable con la luna sobre tu octava casa de sexo, transformación y uniones íntimas. Además de anhelar la seguridad emocional, también estarás más en sintonía con las energías más oscuras que te rodean. No hay nada de malo en abrazar tu oscuridad interior; confrontar a tus demonios es una parte esencial del proceso de despertar.

Sin embargo, con Venus y Urano oponiéndose directamente a la luna, a través de tu segunda casa de posesiones y valores en busca de placer, podrías sentir que está ocurriendo un caos entre tu sensación de seguridad y tus deseos ardientes. También te preocupará tu sentido de autoridad durante este tiempo, así que tómalo con calma.

Libra

Detestas el drama y la confrontación, Libra. Sin embargo, hay un momento y un lugar para todo y parece que el tuyo está sucediendo este fin de semana. No hay nada por lo que realmente debas estresarte, pero es importante que lo reconozcas. La luna brillará a través de tu segunda casa de ingresos, valores y autoestima que busca placer, lo cual no es necesariamente un problema, pero hay más.

Tu irresistible gobernante planetario se moverá junto a Urano revolucionario a través de su octava casa de sexo, empresas conjuntas y uniones íntimas en este día, lo que significa que también se opondrá a la luna en el ardiente Escorpio. Lo que es tuyo es tuyo, y eso es definitivo, Asegúrate de hacer la diligencia debida y encontrar una forma de compromiso. Puedes hacerlo.

Sagitario

Te estás volviendo más somnoliento, Sagitario. No es como si estuvieras a punto de tener un día terrible o algo así, simplemente eres más letárgico de lo habitual. Con la luna colgando sobre tu 12ª casa de ensueño de los reinos subconscientes y la espiritualidad, no hay duda de que estarás en un estado de ánimo introvertido, por no hablar de mal humor.

Venus-Urano revolucionará su ordenada sexta casa de salud, diligencia debida y rutina diaria, lo que significa que podría estar mucho más ocupado de lo habitual. ¿Problema? No necesariamente, pero no podrás relajarte y relajarte. Tú puedes con esa pequeña crisis.

