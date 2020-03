Selena Gomez marca tendencia con unas increíbles uñas chocolate

Selena Gomez se ha convertido en una inspiración para muchas, en todos los sentidos. La cantante se ha mantenido en la cima a pesar de haber estado alejada un tiempo de los reflectores, combatiendo con sus demonios internos ente la ansiedad y el lupus que padece. Este año, Selena ha resurgido de las cenizas cual ave fénix, más hermosa y fuerte que nunca.

Recientemente la intérprete de Can't Keep My Hands To My Self sorprendió a todos con su aparición en la nueva portada de Vogue, donde se ve más hermosa y feliz que nunca.

En un video publicado por el Instagrammer Zach King, se puede ver a Selena "cobrar vida" de entre las hojas de la revista. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el increíble color de sus uñas chocolate.

No sólo el nombre suena bastante atractivo sino que realmente se ve muy atractivo. Después de todo, ¿a quién no le gusta el chocolate?

Los tonos chocolate, ya sea en el cabello, la ropa o la piel, tienen el poder mágico de rejuvenecer tu apariencia. Selena Gomez lo sabe y eligió el esmalte color chocolate ideal. Por si fuera poco, la cantante también ha optado por los tonos nudes en su maquillaje, lo cual sin duda le sienta de maravilla a su piel bronceada.

Existen muchos tonos para llevar tus uñitas chocolate. Elige la que mejor quede con tu tono de piel y luciráz fantástica.

