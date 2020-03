Por esto es que es importante acudir a terapia de pareja

Cada pareja experimenta altibajos a lo largo de su relación, desde pequeñas discusiones por situaciones banales, hasta problemas más complicados que rompen con el balance en casa. Según los consejeros matrimoniales y familiares, las parejas a menudo tienen desacuerdos que no se resuelven, cayendo en frustración y bajas emocionales.

Recientemente Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann sorprendieron a los fans al anunciar que estaban pasando por momentos complicados en su relación y que tomarían un pausa para concentrarse en fortalecer su amistad y así reparar a profundidad lo que no está funcionando.

"Tomar la decisión de modificar dinámicas desde lo profundo requiere de mucha valentía, sobretodo cuando hay un amor tan inmenso entre nosotros. Lo más común es estirar la cuerda hasta que se rompa. Y cuando eso pasa se quiebran cosas que se vuelven irreparables. Nunca nos permitiremos llegar ahí.

Por eso decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja", se lee en el comunicado, publicado en Instagram.

Los actores, han sido una de las parejas más estables y queridas del espectáculo. A través de redes sociales, han demostrado el gran amor que se tienen así como el compromiso que tienen con su hija Kailani.

Sin embargo, también se han convertido en un ejemplo de cómo se solucionan los problemas en una relación.

"Necesitamos tiempo, espacio y sobretodo MUCHO respeto de su parte para poder averiguar poco a poco y en privado qué sigue. La familia que hemos formado juntos es nuestra prioridad y la defenderemos siempre"

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann - Instagram/ @aislinnderbez

En una entrevista, Eugenio Derbez, padre de Aislinn, aseguró que su hija es fiel creyente de asistir a terapia, incluso si no tienes un problema específico en ese momento por lo que se podría suponer que la pareja está recurriendo a ello en estos momentos de crisis.

Las parejas deben buscar terapia mucho antes de pensar que "necesitan" hacerlo. Muchos expertos creen que la terapia puede ser una parte importante de su relación. La mayoría de los problemas dentro de una relación de pareja comienzan pequeños y luego aumentan de tamaño cuando no se resuelven. Aquí es donde la terapia puede ayudar, ya que proporciona herramientas y técnicas para encontrar una mejor resolución de conflictos.

Estos son los beneficios:

Aunque cada terapeuta es diferente, hay algunos puntos en común. La primera sesión generalmente implica que el terapeuta lo conozca, discuta las áreas de la relación que esperan mejorar y establezca objetivos.

Puede ayudarte a aclarar tus sentimientos sobre tu relación

Algunas parejas llegan sabiendo que quieren permanecer juntas y trabajar en los problemas, pero otras confunden si desean permanecer en la relación o separarse. El terapeuta puede actuar como guía para iluminar aspectos de su relación que quizás no estén viendo y proporcionar una perspectiva externa objetiva.

Puede profundizar la intimidad y la conexión.

Tal vez acudes a terapia no porque discutas demasiado sino porque sientes que hay un distanciamiento inconsciente. Quizá no estén generando conversaciones profundas o no terminen de entender el sentir del otro, no han tenido relaciones sexuales en meses y siempre están demasiado agotados como para convivir más allá de la hora de la cena. La chispa se ha esfumado y no están seguros de poder recuperarla pero el trabajo de un terapeuta está en ayudarlos a encontrar esa conexión que creían perdida a través de ejercicios de introspección.

